В Витебске пройдет семейный футбольный фестиваль

Белорусская федерация футбола второй год подряд проводит фестиваль «Папа, мама, я — футбольная семья!». В этом сезоне проект пройдет в два этапа: сначала региональные турниры в областных городах, а осенью республиканский финал в Минске. В Витебске спортивные семьи ждут 14 мая на поле ЦСК.



Фото: abff.by

Для участия в соревнованиях должна заявиться семья — оба родителя и как минимум один ребенок.

В программе — мини-турниры по футболу в шести группах: среди отцов, среди матерей, среди детей в четырех возрастных номинациях (от 5 до 17 лет). Папа, мама и ребенок, в зависимости от занятого места своей команды в группе, принесет очки в семейную копилку. Таким образом и определят лучшие футбольные семьи.

Участники получат майки, мячи, кубки, медали, а 10 лучших семей поедут в сентябре в Минск — на республиканский финал. Он пройдет в рамках Единой недели массового футбола. Лучшим из лучших достанутся главные призы — мячи с автографами игроков сборной Беларуси, а также билеты в вип-ложу на один из домашних матчей национальной команды в 2018 году.

Подробнее об оформлении заявки на участие в фестивале — по ссылке .