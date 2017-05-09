ВЧЕРА
Картина выходных 7-9 маяДень Победы отпраздновали в Беларуси.Поколение победителей создало мощный экономический и культурный потенциал.
Это стало основой дальнейшего развития Беларуси, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 мая на церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске по случаю 72-й годовщины Великой Победы.В Беларуси есть все для того, чтобы защитить свою землю
. Об этом 9 мая заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов.Партнерство и сотрудничество должны быть в основе международной политики государств.
Об этом заявил 8 мая журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время посещения историко-культурного комплекса "Линия Сталина".В Беларуси, по данным на 1 апреля 2017 года, проживают 10,7 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны
, в том числе 7 тыс. инвалидов и участников войны. Космонавты Федор Юрчихин и Олег Новицкий направили поздравление с Днем Победы
с борта Международной космической станции (МКС). Их видеообращение опубликовано на сайте госкорпорации "Роскосмос".Работники Минского тракторного отметили 9 Мая зрелищным флешмобом.
У центральной проходной МТЗ 160 автомобилей и тракторов составили гигантскую надпись "Победа". В это же время около двухсот заводчан выстроились в надпись "С праздником". Акция была задумана как поздравление ветеранам Великой Отечественной войны.Официальный сайт МВД Франции опубликовал окончательные итоги второго тура президентских выборов
, прошедшего в стране 7 мая. После обработки 100% бюллетеней результат победителя - лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона - составил 66,1% голосов избирателей. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Эммануэля Макрона с избранием на должность Президента Французской Республики.
Глава государства рассчитывает на поддержку взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью и Францией ради процветания и благосостояния народов двух стран.Беларусь и Латвия будут бороться за проведение ЧМ по хоккею в 2021 году. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 9 мая журналистам. "Соперник у нас приличный - Финляндия. Но вопрос не в том, выиграем мы или не выиграем. Все сразу не бывает. Мы боролись, проигрывали, а потом получили чемпионат мира (в 2014 году. - Прим. БЕЛТА). Поэтому надо бороться. Не получим в 2021 году - получим в 2022-м или 2023-м. Мы обязательно привезем чемпионат мира по хоккею в свою страну
", - сказал Александр Лукашенко.Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 9 мая журналистам, что после чемпионата мира по хоккею проанализирует положение дел в этом виде спорта.
"Ситуация в хоккее настолько неадекватная, что после чемпионата мира (мы уже договорились с тренерами, спортсменами) соберемся и будем думать, что делать, - сказал Александр Лукашенко. - В хоккее провал, в футболе провал, в биатлоне, где мы всегда были наверху, - провал. Этого допустить мы не можем. Никто не скажет, что мы кому-то недоплатили или не профинансировали. Наверное, просто зажрались в некоторых видах спорта. Поэтому отрегулируем".КГК в течение месяца проверит установление тарифов на услуги ЖКХ по всей стране
, заявил 7 мая заместитель начальника управления контроля строительства, ЖКХ и связи Комитета государственного контроля Александр Якимов.Всемирная неделя дорожной безопасности пройдет 8-14 мая
под эгидой Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Около 200 артистов из пяти стран приняли 7 мая участие в карнавальном шествии, открывшем V Минский форум уличных фестивалей.
Они проследовали от Дворца Республики по улицам Энгельса и Интернациональной и вышли к Ратуше. По словам директора по коммуникациям форума Вероники Молоковой, нынешний сезон стал вторым, когда театралы смогли выйти в открытое пространство белорусской столицы.Белорусские гимнастки завоевали 7 медалей на этапе Кубка мира в Софии.
Наибольшего успеха добилась в отдельных упражнениях Алина Горносько, которая заняла первое место, лучше остальных соперниц исполнив композицию с булавами.Три награды выиграли белорусские борцы в заключительный день чемпионата Европы в сербском Нови-Саде.
В весовой категории до 78 кг в финале Павел Лях уступил венгру Балинту Корпаши 4:0 и занял второе место. Серебряной награды в категории до 80 кг удостоился Радик Кулиев, который в финале проиграл Зурабу Датунашвили из Грузии со счетом 2:4. Бронзовая награда на счету Казбека Килова (75 кг), который был сильнее в поединке за третье место представителя Азербайджана Рухина Микаилова - 9:1.Преодолеть воду, грязь, холод и высоту должны были 9 мая участники необычного экстрим-соревнования "Забег отважных" в Парке Победы в Минске.
В забеге приняли участие как профессиональные спортсмены, так и простые любители спорта. Белорусы и гости из России, Украины и Турции пробежали дистанцию в 2,2 км. Самых отважных выбирали и среди детей: им предстояло пробежать 350 м.РЕПОРТАЖ: Открытие "Евровидения-2017"
: рекордно длинная красная дорожка и воздушные шары с флагами стран.РЕПОРТАЖ: Репетиция первого полуфинала "Евровидения-2017"
: первые симпатии.РЕПОРТАЖ: Первенство Беларуси по водно-моторному спорту
проходит в Минске.СЕГОДНЯ
анонс основных событий 10 маяВ Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Выездная программа "Мобильная паллиативная абилитация" - организация непрерывного цикла физиотерапевтической помощи детям с ограничивающими срок жизни и угрожающими жизни заболеваниями" (представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь, ОБО "Белорусский детский хоспис", ГУ "Республиканский клинический центр паллиативной медицинской помощи детям"). Начало в 12.00.В Брестском академическом театре драмы состоится пресс-конференция по международному музыкальному фестивалю "Пестрый тюльпан". Начало в 11.00.В Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья состоится круглый стол, посвященный Дню семьи. Начало в 10.00.В Совете Республики Национального собрания состоится открытый диалог для белорусских пионеров-лидеров.ЗАВТРА
знаменательные даты 11 мая90 лет назад на состоявшемся в Голливуде банкете президент студии "Метро-Голдуин- Мейер" Луис Мейер выступил с идеей учреждения специальной награды за лучшие достижения в мире кино. Так появилась статуэтка "Оскар" - высшая награда созданной неделей раньше Американской академии киноискусства. 120 лет назад родился Тычина Анатолий Николаевич, один из создателей белорусской книжной графики. Среди работ: "Разрушенный Минск
", "Возрождение Минска", "На реке Сож" и др. Оформил "Каталог 1-й Всебелорусской художественной выставки", обложки книг "Могила льва" Я.Купалы, "Человек идет" Я.Мавра. Умер в 1986 году.85 лет назад родился Гаравани Валентино, итальянский дизайнер, основатель марки "Valentino".***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.БЕЛТА.-0-
Теги
: Минск
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ВЧЕРАКартина выходных 7-9 маяДень Победы отпраздновали в Беларуси.Поколение победителей создало мощный экономический и культурный потенциал. Это стало...
Комментарии