Доброе утро!

Ну как вы после длинных выходных? Уф, столько всего интересного было — попробуем кратко обо всем рассказать. Но есть явление, которого страна точно давно не видела: 9 мая в некоторых регионах Беларуси… выпал мокрый снег . Держитесь, люди, скоро лето — и очередные выходные: работать нам на этой неделе всего три дня.





ВАЖНОЕ

Беларусь отметила 72 годовщину Великой Победы . Президент возложил цветы к монументу Победы и произнес речь, в которой поздравил ветеранов, напомнил о военных потерях и в очередной раз заверил, что Беларусь может за себя постоять . Парада в Минске не было, зато мы побывали на акции «Бессмертный полк» в Киеве , а еще показывали вам, как проходил Парад Победы в Москве . Ну и напоследок нас с вами поздравил… Башар Асад . Сирийский лидер призвал белорусов не уступать «новому современному нацизму в образе западной оккупации».





В Киеве торжественно открыли «Евровидение-2017» . Во вторник вечером прошел первый полуфинал — если вы не смотрели, то вот здесь мы собрали все композиции , которые прозвучали вчера на сцене «Евровидения». Наша NaviBand выступит во втором полуфинале — 11 мая.

Сборная нашей страны неудачно стартовала на чемпионате мира в Париже, где в трех играх потерпела три поражения — от финнов , чехов и канадцев . Последним проиграли совсем крупно — 0:6 :( Президент жестко раскритиковал хоккеистов : «Никто не скажет, что мы кому-то недоплатили или не профинансировали. Наверное, просто зажрались в некоторых видах спорта. Поэтому отрегулируем». Сегодня белорусы сыграют с командой Швейцарией. Давайте, родненькие, болеем за вас!

И еще одна печальная спортивная новость выходных: наш 11-кратный чемпион мира по муай-тай Виталий Гурков выбыл из борьбы за медали на домашнем чемпионате мира, который проходит в минском Дворце спорта. Сам он так прокомментировал поражение: «Сёння я прайграў свой першы чэмпіянат свету. Самае смешнае і няёмкае, што гэта здарылася дома. Дзякуй усім за вялікую падтрымку! Непрыемнасць гэтую мы перажывем. Я жывы! Значыць, бой не скончаны!»

Франция выбрала нового президента : с весомым преимуществом победу одержал Эммануэль Макрон — за него отдали голоса 63,39% избирателей. Он молод, амбициозен и удачлив. Вот вашему вниманию основные моменты из биографии нового главы Елисейского дворца. Возможно, это позволит представить, чего ждать от Макрона Франции, ЕС и всему миру.





ПОПУЛЯРНОЕ

Мы посчитали, сколько лет уйдет у работников разных сфер, чтобы купить квартиру за среднюю зарплату . Вы не поверите: учителю из Минска придется 8,4 года откладывать всю зарплату, чтобы купить однушку! Это при условии, конечно, что он не будет, есть, пить и вообще жить.

AUTO.TUT.BY побывал на новом заводе, где будут собирать перспективные модели Geely , и выяснил очень интересные подробности. «Знаете, от чего зависит антикоррозийная стойкость? Нет, не от оцинковки. Коррозионную стойкость кузова определяют два вида обработки — фосфатирование и катафорез. Если скол на капоте, например, расползается пауком — это признак плохого фосфатирования. А если чуть порыжел, но дальше коррозия не ползет — это значит, что обработка и качество материала были хорошие. И неважно, оцинкована сталь или нет».

Очень крутая история, обязательно прочтите: обстоятельства — отсутствие в прекрасном месте для жизни дорог, электричества и воды — вынудили минчанина построить полностью автономный дом. И вот как он живет : говорит, никому ничего не должен, но дорогое, конечно, удовольствие.

Посмотрели, как изменился Киев к «Евровидению» : на что ушло более 40 миллионов долларов, а также как отличается обстановка в центре и на левом берегу Днепра, возле места проведения конкурса. Послушали местных. Те, как и полагается, хаят власть: «При Викторе Федоровиче [Януковиче] все было нормально. Все клянут его, а он, может, и воровал, но и людям давал заработать. И цены, и тарифы были нормальные. А они (новая власть. — TUT.BY) гребут, а я выживаю, как могу».





«Работенка у нас пыльная! Это вам не печенье перебирать», — говорят о себе «специалисты широких полей узкого профиля», безработные, которые собирают на полях камни. Это временная занятость, за которую им платят деньги. «Не бог весть какие, но хоть что-то», — рассуждают люди. Мы вышли в поле вместе с ними .

Потрясающе трогательный материал: в сентябре 1994 года семилетний американец Николас Грин, отдыхавший с родителями на юге Италии, был застрелен в результате преступной ошибки, а сердце его билось до 2017 года !

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Не пропустите истории о войне: вот здесь — рассказ о том, какой помнит войну 92-летний ветеран-танкист, а здесь — монологи связистки, партизанки и угнанной в Германию. «Никогда ничего этого не забуду. Война украла мою молодость и красоту. Когда по телевизору показывают военные фильмы, я не могу их смотреть, потому что сразу плачу». Это наша память.

В 2014 году Марине Ананич сделали операцию по пересадке почек и печени, а через два года они с мужем стали родителями Егорки. Это первый и пока единственный случай в Беларуси, когда после пересадки сразу двух органов женщина смогла родить здорового малыша. Рассказываем историю этой невероятно позитивной оптимистки. «Нет, я вообще долго была пессимистом, — признается она. — А потом, когда это все на нас свалилось, перестала плакать. Нужно бороться, а не сдаваться, и желательно с улыбкой. Думаете, мы хоть раз пожалели, что все это с нами случилось? Да мы везунчики, и сын у нас красавчик».





Молодые люди, которые бросили столицу и уехали жить в деревню, показали нам , что и на селе можно жить весело и интересно. И вообще хвалили новую жизнь: «В Минске очень плохая еда. Понюхайте только эти помидоры в супермаркетах или водянистые огурцы, есть невозможно. В деревне все другое: молоко, сыр, сметана. А какой вкусный местный хлеб „кирпичиком“ с деревенским маслом!»

Вот здесь — прекрасный монолог мамы-усыновительницы . «Это было очень трудно для нас — прийти в дом малютки… Еще труднее — принять самое важное в жизни, необратимое решение за 15 минут. Но он пришел к нам такой маленький, „боровичок“ с заученной улыбкой, в парадной рубашке, застегнутой на все пуговицы, шортиках и спущенных колготках. Отстраненный, закрытый мальчик — и решение могло быть только одно: его надо отсюда забирать…»

В 13 км от Сморгони в деревне с красивыми пейзажами и названием им под стать- Залесье — живет Дарья Лис . Она — журналист. Пишет статьи, фельетоны, ведет блог и колонку на «Радио Рацыя». А еще — собирает деньги на новую электроколяску. Без нее девушка не сможет не только работать, но и нормально существовать. Потому что у Даши СМА.





А в очередном выпуске спортивного проекта «Легионеры» у нас Александр Нойок — украинский футболист, выступающий за минское «Динамо». В прошлом сезоне он стал лучшим игроком клуба по версии журналистов, болельщиков и тренерского состава. «Я открытый, веселый и не двуличный парень. Мне нравится встречать каждый день с улыбкой. Надеюсь, партнеры по команде знают меня именно таким… Не скажу, что все ходим за руки, но в „Динамо“ отличный коллектив».

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Обязательно развлеките себя перед началом короткой рабочей недели нашим чумовым тестом. Если вам доводилось искать что-то на барахолках и площадках объявлений, вы, наверное, удивлялись, как много странного пытаются продать друг другу белорусы. Скелет, пейджер, чайный гриб — мы нашли немало удивительных объявлений и предлагаем вам угадать, сколько за все это просят .

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