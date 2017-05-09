Автор маски для сна: шедевры никогда не спят, дизайнеры - тоже

Проект маски для сна "Шедевры никогда не спят" принес Лимонову первое место на масштабном конкурсе, организованному Рейксмузеум.

Зарубежные СМИ написали, что белорусский дизайнер победил в конкурсе амстердамского Рейксмузеум, а белорусские – что выиграл 10 тысяч евро, рассказал Леша Лимонов корреспонденту Sputnik Елене Васильевой. Решив не отделять материальное от нематериального, Sputnik расспросил дизайнера о том, почему его блокноты стоит 35 евро и о том, могут ли на его масках появиться работы белорусских художников.

Рембрандт в тени

– Вы только что вернулись из Амстердама – как впечатления?

– Самолет трясло, маму вспоминал, так страшно было. А в то, что мои маски победят в конкурсе, я даже не верил – было прислано больше 2,5 тысяч работ! Когда жюри называло лучших, мое имя не произносили до последнего. Я немного расстроился и говорю своей девушке Алисе, которая выступила и моим переводчиком: ну ничего, сейчас пойдем на фуршет, потом погуляем по Амстердаму. И тут директор выступает с речью, и Алиса трясет меня за руку – это маски! Мы выиграли!

Участвовали дизайнеры из 70 стран мира. Мне приятно было узнать, что судьи единогласно проголосовали за наш проект. Вначале жюри отобрало 260 работ из 2,6 тысячи, из них – 75, потом 30, а десятку лучших пригласили на фуршет и награждение в Амстердам. Один участник сделал лампу в форме цапли, еще одна участница скопировала шапки с картин из фонда музея и связала такие же. Были презервативы с обнаженными фигурами, кто-то расписал модель в виде скульптуры из фонда Рейксмузеум и заснял ее на видео. До последнего не ожидали, что займу первое место, хотя чуть только узнал о конкурсе, отбросил все другие работы и занялся масками.

– До этого уже была идея с "супергероями" – много времени заняла ее переработка?

– Над производством масок мы с друзьями работаем уже два года. О конкурсе узнал случайно – знакомый скинул ссылку, я сразу понял – нужно делать. Вначале у нас в коллекции были маски с глазами супергероев – "Герои никогда не спят". То есть у нас было все – тубусы, упаковка. Они, кстати, занимали вторые и третьи места на конкурсах. Оставалось только погрузить идею в контекст, так и появился новый проект.

По условиям конкурса нужно было использовать оцифрованные картины из фонда музея, выложенные в открытый доступ. Когда на вручении я подарил эти маски жюри, директор Рейксмузеум был в восторге. На одной из масок были глаза Рембрандта – он сказал, мол, действительно, Рембрандт всегда в тени своих картин, это гениально.

На этом конкурсе было потрясающее жюри. Гуру Ирма Бум оказалась своя в доску. Мы общались с ней, и тут она говорит – погнали пить, фуршет ведь – неожиданно слышать это от человека такого масштаба. Ингрид Чоу, креативный директор МОМА, знаменитого музея в Амстердаме, тоже оказалась простой, звала в Нью-Йорк, говорит, приезжайте, затусим с вами!

Я приехал – и сразу в дела. Заказчикам неважно, выиграл я конкурс или нет, главное, чтобы работу сдал. Только недавно успел всех поблагодарить.

– Что для дизайнера показатель успеха – количество заказов или число лайков в соцсетях? Вот маски залайкали…

– Есть дизайнерское сообщество на behance.net – там и соревнуются, у кого больше лайков. Года два назад вывесил там работу, которой занимался лишь две недели, но она до сих пор самая популярная работа. Там была использована аллюзия на Шекспира – красная и синяя рыба задавались вопросом "метать или не метать". Эта работа привлекла больше всего клиентов. Лайки – вклад в саморекламу. Раз или два раза в неделю я вывешиваю работу в соцсетях. Кто-то может увидеть ее и вспомнить, что хотел заказать мне иллюстрацию.

График у меня плотный – работаю на Москву, Китай, Нью-Йорк. В последние полгода времени впритык: люди или за месяц становятся в очередь или попросту отказываются от сотрудничества. Сейчас активизировались и старые заказчики, так что работаю по 14 часов в день.

Дизайнеру нельзя сидеть и ждать, пока придут люди. Например, идею масок я рассылал в разные издания, ее опубликовал журнал "Дизайн бум", и понеслось – 70 тысяч просмотров и 8 тысяч репостов. Потом узнал, что японская дизайнер разместила маску в своем блоге. Были и дискуссии: кто-то не понимал, как в такой маске можно спать. Но равнодушных не оставалось. Может, и в жюри увидели этот ажиотаж.

Кому еще масок?

– А о том, чтобы развить идею с масками и создать что-нибудь для других музеев уже думали?

– Эту идею интересно применить и в отношении коллекций белорусских, и мировых музеев. О нашем Национальном художественном знаю мало, нидерландскую живопись изучил лучше белорусской. Главное, чтобы на картине был изображен человек с выразительным взглядом. Для первых масок я брал узнаваемые глаза. Например, Ван Гога легко узнать по мазкам.

Пока что я жду ответа из "Рейксмагазина" – сувенирного магазина при музее, куда хотелось бы поставить партию. Оказалось, магазин и музей не сотрудничают, так что придется договариваться самостоятельно. Пока что маски нельзя купить – в течение года попытаемся решить вопрос с производством, когда узнаем, сможем ли продаваться в магазине музея.



© Фото: Instagramm / lesha_limonov Минчанин придумал необычную маску для сна

Кстати, удалось во время финала побеседовать с победителем конкурса прошлого года, выяснилось, что у них был призовой фонд в десять раз меньше. Они презентовали тени для глаз, но с производством не заладилось.

Сейчас хочу поучаствовать в Каннском фестивале дизайна. Наверное, повторно завоевать первое место будет сложно, но уже есть идеи, которые хочется разрабатывать. Это мои новые старт-апы.

А моя девушка недавно выиграла литературный конкурс. Хочу заняться иллюстрациями к ее произведению и попробовать краудфандинг. Обычно книги у нас неплохо собирают, лучше, чем сами дизайнеры.

Кстати, показывал свое портфолио участнику конкурса из Голландии, и о некоторых работах он сказал, мол, ничего особенного. Он учится в школе дизайна в Эйндховене, там стараются сломать мозг и научить нестандартно мыслить. Например, однажды он мастерил какой-то объект из ската. Я хотел бы потупить в такую школу, но пока есть языковой барьер. Зато была возможность посмотреть, где живут студенты факультета. Стеклянные двери, кровать, душ, рабочее место, на первом этаже барбекюшница – это общаги. Все для людей.

– А как белорусские дизайнеры живут?

– Дизайнеры – это люди, которые пашут.

Пока кто-то не придумал первым

– Кроме масок вы автор блокнота-собаки за 40 евро – кто это покупает?

– Собаку делал для продажи за границу, ценник был – 40-50 долларов. Сейчас решили снизить цену – пусть будет для всех. Мне иногда говорят: ты же в Минске работаешь, почему так дорого? В том-то и дело, что в Минске: в ноль работать не хочется, а налоги и прочие издержки влияют на цену.

Блокнот "Собака" мой больной проект. Его реализация оказалась растянута на четыре года. Наконец, решил поучаствовать в "Кикстартере". Там не все получилось, в итоге нашел спонсора. Этот проект нужно было сбросить и начать заниматься другими. Сейчас занимаюсь другими, например, придумал визитки и блокноты для визажистов. Многие уже писали мне, что это интересно.

Пока идеи никто не застолбит, важно делать проект. Обидно, когда стараешься довести проект до идеала, а в другой стране кто-то вывешивает эскиз раньше тебя. Выход один – сделать круче, но бодаться с одной и той же идеей неинтересно. Например, мы придумали набор тарелок с планетами внутри, а после узнали, что такой уже есть. Хоть мы успели продумать даже упаковку, решили эту идею отложить. Не хочется сделать хорошо и услышать от людей – уже было.

Кстати, если маски в основном покупают за пределами Беларуси, то блокноты лучше продавались в Беларуси. Дизайн должен быть массовым, если создаешь штучный объект, ты художник, а дизайн – это массовое производство. Когда покупают Филиппа Старка, это признание его как дизайнера, успех которого зависит от продаж.

– А у вас есть дизайнерские вещи от мастеров, которых цените? Кого, кстати, в Беларуси нужно особенно ценить?



© Фото: аккаунт В.Цеслера в Facebook Фотофакт: Цеслер сделал "вышимайку" для программистов

– Само собой, Цеслер. Хороший мастер и Костя Балемонт – промышленный дизайнер со множеством наград. Можно зайти на сайт behance.com и там по популярности работ посмотреть, кто в Беларуси лучший дизайнер.

У меня есть goat muck – "козья кружка" – в виде рога. Из нее пил десять дней, теперь стоит на полке. Уверен был, что так будет, дизайнерские вещи ведь создаются для того, чтобы потешить чувство вкуса. То же самое с одеждой – люди покупают вещи другого кроя, переплачивают за то, что дизайнер заморочился.