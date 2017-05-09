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Наличные или безнал?
10.05.2017 09:00 — Новости Общества | БелТА
Все большее количество расчетных операций сегодня осуществляется в безналичном порядке. Это относится и к выдаче заработной платы сотрудникам предприятий. Удобным инструментом для организации выплаты является зарплатный проект.Зарплатный проект представляет собой соглашение между банком и предприятием, в соответствии с которым заработная плата перечисляется сотрудникам с текущего счета предприятия на их индивидуальные счета в банке.Для этого в день выплаты заработной платы с текущего счета предприятия на специальный счет в банке перечисляется необходимая денежная сумма, а также передается зарплатная ведомость, в соответствии с которой банк и осуществляет зачисление заработной платы сотрудникам.Каждый сотрудник получает к своему счету пластиковую зарплатную карточку, с помощью которой может впоследствии осуществлять расчеты либо обналичить денежные средства.Преимущества зарплатного проекта для предприятия: сведение к минимуму кассовых операций; отсутствие очередей за получением заработной платы в дни ее выдачи; выплата заработной платы всем сотрудникам по всей республике одним банковским переводом.Возможности для работников:• получение заработной платы в удобное для себя время в удобном месте;• использование своей карточки как средства платежа и получения наличных в любой стране мира в валюте страны пребывания;• осуществление со своего текущего счета оплаты коммунальных и иных платежей с использованием банкоматов, инфокиосков, мобильного телефона и через сеть Интернет;• получение от банка краткосрочного возобновляемого кредита (овердрафта);• заказ у банка дополнительной карточки к своему счету для близких;• пополнение своего счета наличными денежными средствами в любом отделении банка.Звоните!Тел.: 186; +375 17 237 97 97; +375 17 239 17 82; 239 17 11
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Зарплатный проект представляет собой соглашение между банком и предприятием, в соответствии с которым заработная плата перечисляется сотрудникам с текущего...
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