ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Наличные или безнал?

10.05.2017 09:00 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Наличные или безнал?
Все большее количество расчетных операций сегодня осуществляется в безналичном порядке. Это относится и к выдаче заработной платы сотрудникам предприятий. Удобным инструментом для организации выплаты является зарплатный проект.Зарплатный проект представляет собой соглашение между банком и предприятием, в соответствии с которым заработная плата перечисляется сотрудникам с текущего счета предприятия на их индивидуальные счета в банке.Для этого в день выплаты заработной платы с текущего счета предприятия на специальный счет в банке перечисляется необходимая денежная сумма, а также передается зарплатная ведомость, в соответствии с которой банк и осуществляет зачисление заработной платы сотрудникам.Каждый сотрудник получает к своему счету пластиковую зарплатную карточку, с помощью которой может впоследствии осуществлять расчеты либо обналичить денежные средства.Преимущества зарплатного проекта для предприятия: сведение к минимуму кассовых операций; отсутствие очередей за получением заработной платы в дни ее выдачи; выплата заработной платы всем сотрудникам по всей республике одним банковским переводом.Возможности для работников:• получение заработной платы в удобное для себя время в удобном месте;• использование своей карточки как средства платежа и получения наличных в любой стране мира в валюте страны пребывания;• осуществление со своего текущего счета оплаты коммунальных и иных платежей с использованием банкоматов, инфокиосков, мобильного телефона и через сеть Интернет;• получение от банка краткосрочного возобновляемого кредита (овердрафта);• заказ у банка дополнительной карточки к своему счету для близких;• пополнение своего счета наличными денежными средствами в любом отделении банка.Звоните!Тел.: 186; +375 17 237 97 97; +375 17 239 17 82; 239 17 11Наличные или безнал?
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зарплатный проект представляет собой соглашение между банком и предприятием, в соответствии с которым заработная плата перечисляется сотрудникам с текущего...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Автор маски для сна: шедевры никогда не спят, дизайнеры - тоже
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика