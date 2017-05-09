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"Е-доставка" с 15 мая будет доступна всем жителям Минской области
10.05.2017 09:19 — Новости Общества | БелТА
Интернет-гипермаркет "Е-доставка" начинает обслуживать все без исключения населенные пункты Минской области10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интернет-гипермаркет "Е-доставка" расширяет географию обслуживания. Теперь со своего распределительного центра в столице сервис будет обслуживать все без исключения населенные пункты Минской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ЗАО "Интернет-магазин "Евроопт"."Покупателям из всех населенных пунктов Минской области, даже самых отдаленных деревень, в которых проживает всего один человек, с 15 мая будет доступен весь ассортимент товаров "Е-доставки" за исключением продукции собственного производства и мороженого. Доставка будет производиться ежедневно. Заказ доставят на следующий день после того, как покупатель оформит его на сайте "Е-доставки". Минимальная сумма заказа - Br35". Таким образом, зона обслуживания "Е-доставки" полностью покроет Минск и Минскую область, что особенно удобно для покупателей ввиду стартующего дачного сезона, уточнили в компании.Сегодня сервис обслуживает также жителей Гродно, Островца, Витебска, Могилева и ряд районных городов и деревень Витебской и Могилевской областей. Всего интернет-гипермаркетом охвачено около 6 тыс. населенных пунктов.Напомним, что интернет-гипермаркеты "Е-доставка" и "ГиперМолл" входят в холдинг крупнейшего белорусского ретейлера - торговой сети "Евроопт". Благодаря интернет-гипермаркетам "Е-доставка" и "ГиперМолл" покупать качественные товары по выгодным ценам и с бесплатной доставкой сегодня может каждый житель Беларуси!"ГиперМолл" предлагает огромный ассортимент товаров длительного хранения: бакалею, сахар, муку, консервы, детское питание, товары для дома и огорода и другие товары. Курьеры "ГиперМолла" доставляют заказы во все города страны, а также в крупные деревни прямо на дом покупателям, а жители небольших деревень получают заказы в ближайшем к ним отделении "Белпочты", при этом в любом случае доставка бесплатна.Покупатели "ГиперМолла" могут получать заказанные товары либо курьером прямо на дом, либо в ближайшем отделении "Белпочты". Во всех случаях доставка бесплатна!В "Е-доставке", кроме продовольственных товаров длительного хранения и промтоваров, в ассортименте есть широкий ассортимент скоропортящихся продуктов: свежие овощи и фрукты, мясо и рыба, молочные продукты и хлебобулочные изделия, замороженные товары. Доставку на дом курьеры сервиса осуществляют бесплатно."Е-доставка" до конца года планирует охватить абсолютно все города и все крупные деревни страны!До конца года "Е-доставка" планирует охватить абсолютно все города и все крупные деревни страны. Кроме того, прорабатывается возможность работы с покупателями из небольших населенных пунктов. В компании подчеркивают, что в первую очередь "Е-доставка" придет в те города и деревни, жители которых уже сегодня активно делают заказы в "ГиперМолле".
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Сегодня сервис обслуживает также жителей Гродно, Островца, Витебска, Могилева и ряд районных городов и деревень Витебской и Могилевской областей. Всего...
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