ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С ремесленниками, художниками и музыкантами. "Лидский Арбат" откроется 13 мая

10.05.2017 09:35 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Пешеходная улица «Лидский Арбат» откроется в субботу, 13 мая.
На протяжении всего дня на улице Замковой в Лиде будут проходить культурно-развлекательные и анимационные мероприятия, откроется «Город мастеров», своим творчеством порадуют ремесленники, художники, музыканты, сообщает «Гродненская правда».


Фото с сайта globus.tut.by, носит иллюстративный характер

Можно будет купить сувениры в национальном стиле, изделия ручной работы. Будет работать выездная торговля. Торжественное открытие «лидского Арбата» запланировано на 16.00.

В этот же день, 13 мая, возле Лидского замка пройдет фестиваль Lida Rovar Fest, который начнется с городского велопробега. Его организаторы — велосообщество Лиды VeloLida при поддержке РОС ДОСААФ и Лидского райисполкома. Сбор — в 11. 00 (ул. Замковая), старт — в 12.00. После финиша участников ожидают велоконкурсы с призами от организаторов, различные соревнования, а также фотосессия.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На протяжении всего дня на улице Замковой в Лиде будут проходить культурно-развлекательные и анимационные мероприятия, откроется "Город мастеров", своим...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Е-доставка" с 15 мая будет доступна всем жителям Минской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика