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С ремесленниками, художниками и музыкантами. "Лидский Арбат" откроется 13 мая
10.05.2017 09:35 — Новости Общества | Tut.by
Пешеходная улица «Лидский Арбат» откроется в субботу, 13 мая.
Можно будет купить сувениры в национальном стиле, изделия ручной работы. Будет работать выездная торговля. Торжественное открытие «лидского Арбата» запланировано на 16.00.
В этот же день, 13 мая, возле Лидского замка пройдет фестиваль Lida Rovar Fest, который начнется с городского велопробега. Его организаторы — велосообщество Лиды VeloLida при поддержке РОС ДОСААФ и Лидского райисполкома. Сбор — в 11. 00 (ул. Замковая), старт — в 12.00. После финиша участников ожидают велоконкурсы с призами от организаторов, различные соревнования, а также фотосессия.
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На протяжении всего дня на улице Замковой в Лиде будут проходить культурно-развлекательные и анимационные мероприятия, откроется "Город мастеров", своим...
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