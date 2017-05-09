Пешеходная улица «Лидский Арбат» откроется в субботу, 13 мая.

На протяжении всего дня на улице Замковой в Лиде будут проходить культурно-развлекательные и анимационные мероприятия, откроется «Город мастеров», своим творчеством порадуют ремесленники, художники, музыканты, сообщает «Гродненская правда».



Фото с сайта globus.tut.by, носит иллюстративный характер

Можно будет купить сувениры в национальном стиле, изделия ручной работы. Будет работать выездная торговля. Торжественное открытие «лидского Арбата» запланировано на 16.00.

В этот же день, 13 мая, возле Лидского замка пройдет фестиваль Lida Rovar Fest, который начнется с городского велопробега. Его организаторы — велосообщество Лиды VeloLida при поддержке РОС ДОСААФ и Лидского райисполкома. Сбор — в 11. 00 (ул. Замковая), старт — в 12.00. После финиша участников ожидают велоконкурсы с призами от организаторов, различные соревнования, а также фотосессия.