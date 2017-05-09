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Россиянина подозревают в краже денег у туристки в хостеле

10.05.2017 10:04 — Новости Общества | Tut.by  
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У девушки, которая остановилась в одном из столичных хостелов, пропали 500 долларов из ячейки хранения. В краже подозревают россиянина, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.


Фото: пресс-служба ГУВД

В ячейке для хранения девушка оставила деньги и вещи, а утром доллары исчезли.

— Молодой человек, зная, что в подсобке имеется второй экземпляр ключей, воспользовался этим и похитил у девушки деньги, — рассказала официальный представитель Октябрьского РУВД Эвелина Марковская.

По данным милиции, чтобы скрыть следы, парень даже вытер на ключе и ячейке отпечатки пальцев. Тем не менее милиция установила его причастность к краже.

Россиянин задержан и находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса (Кража), санкция статьи — до 4 лет лишения свободы.

— Стало известно о причастности данного мужчины еще к одному аналогичному преступлению, — добавила представитель РУВД Эвелина Марковская.

 
 
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Сейчас мужчина в изоляторе. Его подозревают в другом аналогичном преступлении.

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