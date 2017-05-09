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Не месяц май. Погода в Гомеле на неделю
10.05.2017 09:58 — Новости Общества | Tut.by
В некоторых регионах Беларуси на текущей неделе обещают снег. В Гомеле, к счастью, ожидаются лишь небольшие дожди. Правда, температура будет еще далека от привычной нам в мае.
В среду и четверг в областном центре облачно с прояснениями, во второй половине дня возможны дожди. Днем до +7 °С, ночью 10 и 11 мая ожидается нулевая температура.
В пятницу, 12 мая, станет немного теплее, воздух прогреется до +13 °С, солнечно. Вечером — переменная облачность, но без осадков.
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В некоторых регионах Беларуси на текущей недели обещают снег. В Гомеле, к счастью, ожидаются лишь небольшие дожди. Правда, температура будет еще далеко от привычной...
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