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Не месяц май. Погода в Гомеле на неделю

10.05.2017 09:58 — Новости Общества | Tut.by  
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В некоторых регионах Беларуси на текущей неделе обещают снег. В Гомеле, к счастью, ожидаются лишь небольшие дожди. Правда, температура будет еще далека от привычной нам в мае.


В среду и четверг в областном центре облачно с прояснениями, во второй половине дня возможны дожди. Днем до +7 °С, ночью 10 и 11 мая ожидается нулевая температура.

В пятницу, 12 мая, станет немного теплее, воздух прогреется до +13 °С, солнечно. Вечером — переменная облачность, но без осадков.

Погода в Гомеле и области

 
Теги: Гомель
 
 
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В некоторых регионах Беларуси на текущей недели обещают снег. В Гомеле, к счастью, ожидаются лишь небольшие дожди. Правда, температура будет еще далеко от привычной...

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