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В Беларуси открыт новый для страны вид птиц

10.05.2017 10:13 — Новости Общества | БелТА  
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В Беларуси открыт новый для страны вид птиц
Фото с сайта АПБ
10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый для страны вид птиц - сибирский черноголовый чекан - отмечен в Беларуси, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).Необычная птица была отмечена на Полесье. Она приземлилась в пойме реки Неначь Калинковичского района Гомельской области. Миграционные пути этой птицы проходят далеко от Беларуси. Она как правило гнездится под Архангельском и в западной Сибири, а зимует в Индии и Таиланде.В Беларуси до сих пор были зарегистрированы два вида чеканов: обычный вид - луговой чекан, а также около 16 лет назад страну с юга стал заселять черноголовый чекан, который в Западном Полесье гнездится теперь регулярно. Сибирского черноголового чекана видели всего один раз в Литве (17 лет назад) и в два раза в Польше (октябрь 2016 и май 2015 года). Чаще всего орнитологи встречают те новые для Беларуси виды птиц, которые встречались уже в странах-соседях. Правильное определение сибирского черноголового чекана должна подтвердить Белорусская орнито-фаунистическая комиссия (БОФК). Только после ее решения новый вид внесут в список птиц Беларуси.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Необычная птица была отмечена на Полесье. Она приземлилась в пойме реки Неначь Калинковичского района Гомельской области. Миграционные пути этой птицы проходят...

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