|
Пострадавший при ЧП на "Брестбытхиме" выписан из больницы
10.05.2017 10:12 — Новости Общества | Tut.by
Пострадавший в результате ЧП на Брестском заводе бытовой химии выписан из больницы, сообщили в Брестской центральной городской больнице.
Утром 6 мая в цеху по производству синтетических средств и розливу их в мелкую тару
По
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он направлен для дальнейшего наблюдения и лечения к участковому терапевту.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии