Мост через Дубровенку на проспекте Мира в Могилеве частично перекроют с 11 мая

Движение на мосту через реку Дубровенка на проспекте Мира в Могилеве частично перекроют с 11 мая. Дорогу будут ремонтировать, сообщили в горисполкоме.





Утром 11 мая движение по мосту будет запрещено — мост перекроют с 00.00 до 05.00. После 5 утра для движения транспорта откроют лишь одну половину моста. Движение будет организовано в двух направлениях.

На мосту будут ремонтировать дорожное полотно, уточнили в горисполкоме. Работы должны завершить к 750-летию Могилева. По словам главы города Владимира Цумарева, мост возле гостиницы «Могилев» нуждается в капитальном ремонте. Особое внимание здесь уделят укреплению опор.

Капитальный ремонт проспекта Мира проводили осенью 2011 года . Тогда ремонтировали не только асфальтобетонное покрытие, но и бордюры, парковочные места, светофоры.

Меньше месяца назад начали текущий ремонт другого моста на проспекте Мира — через реку Дебря. На мосту заменяют перильные ограждения и бордюрный камень, изношенные плиты пешеходных дорожек, сделают стяжку, гидроизоляцию. Вместо асфальта уложат мелкоштучную плитку и установят отбойники.

По словам Владимира Цумарева, в 2017 году ремонта ждет и мост на улице Челюскинцев.