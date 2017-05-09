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Мост через Дубровенку на проспекте Мира в Могилеве частично перекроют с 11 мая
10.05.2017 10:51 — Новости Общества | Tut.by
Движение на мосту через реку Дубровенка на проспекте Мира в Могилеве частично перекроют с 11 мая. Дорогу будут ремонтировать, сообщили в горисполкоме.
Утром 11 мая движение по мосту будет запрещено — мост перекроют с 00.00 до 05.00. После 5 утра для движения транспорта откроют лишь одну половину моста. Движение будет организовано в двух направлениях.
На мосту будут ремонтировать дорожное полотно, уточнили в горисполкоме. Работы должны завершить к 750-летию Могилева. По словам главы города Владимира Цумарева, мост возле гостиницы «Могилев» нуждается в капитальном ремонте. Особое внимание здесь уделят укреплению опор.
Капитальный ремонт проспекта Мира проводили
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По словам Владимира Цумарева, в 2017 году ремонта ждет и мост на улице Челюскинцев.
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Рано утром 11 мая движение по мосту будет запрещено.
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