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Беларусь изучает австрийский опыт внедрения концепции "умный город"

10.05.2017 11:06 — Новости Общества | БелТА  
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10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация посетила Вену для изучения австрийского опыта внедрения концепции "умный город". Такая информация размещена на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает БЕЛТА.

Приобретенные во время данного визита знания в сфере разработки и продвижения механизмов зеленой экономики (использование возобновляемых источников энергии, мобильность транспорта, благоустройство и озеленение территорий) будут применены в Брестской области при реализации Национального плана действий по развитию зеленой экономики, а также в Бресте при внедрении концепции "СимбиоСити".

Представители Брестского горисполкома, Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, Минприроды встретились с представителями таких организаций, как Венская городская инициатива "Асперн. Город у озера", проект "Вместе умнее", направленный на обеспечение устойчивой энергии, мобильности, жилищного хозяйства. Они также посетили завод по обращению со сточными водами, располагающий новейшими технологиями очистки сточных вод, мусоросжигательный завод "Шпиттелау", перерабатывающий ежегодно около 250 тыс. отходов, а также агентство TINA Vienna, являющееся координатором всех инициатив и программ, направленных на выполнение стратегии "Вена - умный город".

Данный визит был организован при поддержке проекта MOST (Mobility Scheme for Targeted People-to-People-Contacts/ Программа мобильности для целенаправленных межличностных контактов) Европейского cоюза, направленного на расширение контактов между гражданами ЕС и Беларуси с целью обмена передовым опытом и улучшения взаимопонимания, а также установления и развития профессиональных контактов.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Приобретенные во время данного визита знания в сфере разработки и продвижения механизмов зеленой экономики (использование возобновляемых источников энергии,...

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