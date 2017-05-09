Что останавливает жертв домашних тиранов от решительных шагов

Он изменится, некуда идти, милиция не защитит — эксперты разбивают стереотипы о насилии в семье.





Он изменится

— Многие так думают, не зная о традиционном цикле насилия, который проходит по определенному сценарию, — говорит руководитель общенациональной горячей линии для пострадавших от домашнего насилия 8−801−100−8−801 Анна Коршун. — Сначала конфетно-букетный период, за которым следует рост напряжения и факт насилия, а затем снова затишье и «медовый месяц»: агрессор пытается загладить свою вину и вернуть женщину. И это опасный этап. Обещания мужчины могут заставить женщину поверить его словам, дать ему еще один шанс и никуда не обращаться за помощью.

Однако, как показывает международная статистика, без вмешательства специалистов агрессор никогда не изменится. Если он не пройдет специализированную коррекционную программу, то, скорее всего, акты насилия будут повторяться, а вспышки агрессии становиться все жестче и в итоге приведут к плачевным последствиям.

Никто не сможет мне помочь

— Это еще один распространенный стереотип, — продолжает Анна Коршун. — Поэтому многие решают вообще никуда не обращаться. Очень часто, чтобы сломить волю жертвы и снять с себя ответственность, агрессор винит саму женщину: я вынужден был поднять на тебя руку, потому что ты приготовила невкусное блюдо, ты плохая хозяйка, мать и жена… Список претензий может быть бесконечным.

Пострадавшая постепенно начинает верить в это и рассуждать примерно так: если я виновата, кто же может мне помочь, кроме меня самой?

Однако обращаться за внешней помощью нужно обязательно. В Минске и Гомеле работают городские центры социального обслуживания семьи и детей. Во всех городах действуют территориальные центры социального обслуживания населения, в которых работают психологи. В Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей специалист-психолог ведет коррекционную работу с агрессорами, добровольно обратившимися за помощью. В Беларуси действует немало организаций, которые ведут групповую работу с агрессорами, которые имеют зависимость — алкогольную, наркотическую или игровую. Мы также рекомендуем обращаться в органы внутренних дел, поскольку это и есть первый шаг к тому, чтобы обидчику было предъявлено обвинение в домашнем насилии.

Я не буду обращаться в милицию, потому что моих детей заберут в приют

Как только женщина в первый раз обращается в правоохранительные органы, информация о ней и ее несовершеннолетних детях передается в органы образования и соцзащиты. Если действительно окажется, что детям грозит опасность, то их могут поместить в государственный социально-педагогический приют. При этом специалисты должны разработать план помощи семье, в котором будут описаны меры по решению ситуации домашнего насилия, а не только по улучшению санитарно-гигиенических условий проживания детей.

Между тем социально-опасное положение (СОП) не предполагает автоматического изъятия детей из семьи. Решение выносит комиссия по делам несовершеннолетних, которая определяет, складываются ли в семье неблагоприятные условия для проживания детей. С помощью юристов и специалистов общественных организаций жертвы домашнего насилия имеют шанс убедить комиссию, что могут защитить своих детей и для их изъятия нет оснований.

Правда, есть семьи, в которых детям действительно может угрожать опасность, как по причине домашнего насилия, так и по причине невыполнения родительских обязанностей, и тогда механизм СОП — действенная мера. По статистике горячей линии 8−801−100−8−801, 40% детей подвергаются насилию в семье.

Анна Коршун подчеркивает, что сам факт существования СОП не должен останавливать женщину от возможности обратиться за помощью в НГО. При обращении в общественную организацию сведения о ситуации в семье не передаются в госорганы.

Мне некуда идти

Сегодня в Беларуси развивается социальная инфраструктура, где женщины могут получить необходимую помощь. Приюты для временного проживания администрируют общественные организации, например, ОО «Радислава» в г. Минске, SOS-Детские деревни в Могилеве и Боровлянах. В городе Лиде работает приют при православном сестричестве.

Кроме того, на базе территориальных центров социального обслуживания населения развивается сеть «кризисных» комнат, в которыхсозданы все необходимые для полноценного проживания условия. Сейчас их уже 124.

Агрессор отомстит так, что милиция не защитит

Нынешнее законодательство дает возможность эффективно воздействовать на агрессора, отмечает старший инспектор по особым поручениям управления профилактики ГУОПП МОБ МВД подполковник милиции Владимир Косик.

Закон об основах деятельности по профилактике правонарушений позволяет применять меры индивидуальной профилактики к тем, кто совершает насилие: это может быть профилактическая беседа, вынесение официального предупреждения или защитного предписания, осуществление профилактического учета.

Владимир Косик подчеркивает, что защитное предписание — новая мера, цель которой предупредить наступление более тяжких последствий в случае насилия в семье. При совершении административного правонарушения повторно в течение года могут быть применены дополнительные ограничения: например, запрет на общение или посещение общих с жертвой мест.

Защитное предписание позволяет возложить дополнительные обязанности на агрессора: покинуть общее с пострадавшей помещение на срок до 30 дней и не распоряжаться общим имуществом на этот период.

За 2016 год в Беларуси было применено почти 3 тысячи защитных предписаний, из них 2,5 тысячи — с обязанностью покинуть общее с пострадавшей жилье.

Есть и другие виды наказания: штраф или административный арест. Однако в любом случае выплата ложится финансовой нагрузкой на бюджет семьи. По словам Владимира Косика, сейчас прорабатывается возможность замены штрафа или ареста на коррекционное занятие для агрессора. Возможно, изменения коснутся и списка лиц, к которым законодательные меры могут быть применены. Ведь зачастую насилие терпит бывшая супруга, проживающая с агрессором на одной территории.

— Вся защита жертв домашнего насилия основывается на принципе неотвратимости наказания, — резюмирует Владимир Косик. — Если пострадавшая обратилась в милицию, агрессор понесет заслуженное наказание.