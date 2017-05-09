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Погода на неделю: к выходным потеплеет

10.05.2017 11:06 — Новости Общества | Tut.by  
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К выходным потеплеет, но средняя температура все равно останется ниже нормы. Большого тепла по прежнему в ближайшее время ждать не приходится. Об этом TUT.BY рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

11 мая, в четверг, погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с юга Балтийского моря. Ночью осадки, днем на большей части территории Беларуси кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. Ночью и утром по северу слабый гололед. Температура ночью −3…+3°С, днем +5…+10°С; по юго-западу ночью +4…+5°С, днем +11…+12°С.

С ростом атмосферного давления облачности и осадков станет меньше, лишь по южной половине страны скажется влияние атмосферного фронта.

12 мая, в пятницу, преимущественно без осадков, лишь ночью по юго-востоку страны кратковременный дождь, возможен мокрый снег, днем по Брестской области кратковременный дождь. Температура ночью −4…+3°С, максимальная днем +10…+17°С.

13 мая, в субботу, преимущественно по южной половине Беларуси кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура ночью +1…+8°С, по северо-востоку 0…-3°С; днем +8…+15°С.

14 мая, в воскресенье, преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью −1…+6°С, по юго-востоку до +8°С; максимальная днем +12…+18°С, по югу до +20°С.

Погода с Михалком ТУТ

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Но большого тепла по-прежнему в ближайшее время ждать не приходится.

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