Вертолетный формат паломничества появился в Беларуси

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Желающие посетить Будслав и помолиться у иконы Матери Божьей Будславской с мая 2017 года могут полететь туда на вертолете, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Римско-католической церкви в Беларуси.

Инициатором нового формата паломничества выступил приход Святых Симона и Елены в Минске. В сотрудничестве с Республиканским союзом туристических организаций планируется увеличить интерес к Будславу со стороны туристов, в том числе иностранных.

Как отмечается на сайте РКЦ, населенные пункты Будслав и Жировичи определены центрами религиозного туризма в Беларуси, так что подобные вертолетные паломничества планируется организовать и в Жировичи.

Реализует полеты минский аэроклуб ДОСААФ. В апреле состоялись пробные полеты по маршруту "Аэродром Боровая - Будслав". Заказать вертолет для паломничества необходимо не позднее трех часов до планируемого времени вылета.-0