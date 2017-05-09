ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси 11 мая

10.05.2017 11:44 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси 11 мая

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси 11 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью пройдут осадки, днем на большей части территории кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром по северу ожидается слабый гололед. Ветер прогнозируется юго-западный, днем с переходом на северо-западный 4-9 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем - 5-10 градусов выше нуля. По юго-западу ночью будет плюс 4-5, днем - 11-12 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью пройдут осадки, днем на большей части территории кратковременные осадки (дождь, мокрый снег).

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Вертолетный формат паломничества появился в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика