10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси 11 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью пройдут осадки, днем на большей части территории кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром по северу ожидается слабый гололед. Ветер прогнозируется юго-западный, днем с переходом на северо-западный 4-9 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем - 5-10 градусов выше нуля. По юго-западу ночью будет плюс 4-5, днем - 11-12 градусов тепла.-0-

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