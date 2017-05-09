|
Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси 11 мая
10.05.2017 11:44 — Новости Общества | БелТА
10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси 11 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью пройдут осадки, днем на большей части территории кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром по северу ожидается слабый гололед. Ветер прогнозируется юго-западный, днем с переходом на северо-западный 4-9 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем - 5-10 градусов выше нуля. По юго-западу ночью будет плюс 4-5, днем - 11-12 градусов тепла.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью пройдут осадки, днем на большей части территории кратковременные осадки (дождь, мокрый снег).
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии