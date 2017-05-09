В Бобруйске появилось местное FM-радио

Городское FM-радио заработало в Бобруйске. «Zефир FM» вещает на частоте 95,4 и охватывает территорию Бобруйска, а также Бобруйского, Осиповичского, Кировского и Глусского районов Могилевской области, пишет БелаПАН .



Фото: Денис Судник, «Вечерний Бобруйск»

«Zефир FM» — продукт медиахолдинга «Бабруйскае жыццё», который объединяет газету, телевидение, портал и FM-радиостанцию. Ежечасно в эфире круглосуточного вещания будут выходить трехминутные выпуски новостей, связанных с Бобруйском, с республиканскими, мировыми событиями.

Название радиостанции не имеет прямого отношения к бобруйскому предприятию «Красный пищевик».

— Мне кажется, зефир — это такой же атрибут Бобруйска, как бобер, как шина. К тому же, если отбросить первую букву Z, читается «эфир», — пояснил главный редактор медиахолдинга «Бабруйскае жыццё» Вадим Щеглов.

Костяк редакции составили те, кто когда-то работал на проводном радио, которое существовало на базе городской газеты.

На закупку импортного оборудования для студии из городского бюджета выделили 150 тыс. рублей, пишет « Вечерний Бобруйск ». Студию медиахолдинг обустроил за свой счет.