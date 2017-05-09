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В Бобруйске появилось местное FM-радио
10.05.2017 11:57 — Новости Общества | Tut.by
Городское FM-радио заработало в Бобруйске. «Zефир FM» вещает на частоте 95,4 и охватывает территорию Бобруйска, а также Бобруйского, Осиповичского, Кировского и Глусского районов Могилевской области, пишет
«Zефир FM» — продукт медиахолдинга «Бабруйскае жыццё», который объединяет газету, телевидение, портал и FM-радиостанцию. Ежечасно в эфире круглосуточного вещания будут выходить трехминутные выпуски новостей, связанных с Бобруйском, с республиканскими, мировыми событиями.
Название радиостанции не имеет прямого отношения к бобруйскому предприятию «Красный пищевик».
— Мне кажется, зефир — это такой же атрибут Бобруйска, как бобер, как шина. К тому же, если отбросить первую букву Z, читается «эфир», — пояснил главный редактор медиахолдинга «Бабруйскае жыццё» Вадим Щеглов.
Костяк редакции составили те, кто когда-то работал на проводном радио, которое существовало на базе городской газеты.
На закупку импортного оборудования для студии из городского бюджета выделили 150 тыс. рублей, пишет «
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"Zефир FM" - продукт медиахолдинга "Бабруйскае жыццё".
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