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В Бобруйске появилось местное FM-радио

10.05.2017 11:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Городское FM-радио заработало в Бобруйске. «Zефир FM» вещает на частоте 95,4 и охватывает территорию Бобруйска, а также Бобруйского, Осиповичского, Кировского и Глусского районов Могилевской области, пишет БелаПАН.


Фото: Денис Судник, «Вечерний Бобруйск»

«Zефир FM» — продукт медиахолдинга «Бабруйскае жыццё», который объединяет газету, телевидение, портал и FM-радиостанцию. Ежечасно в эфире круглосуточного вещания будут выходить трехминутные выпуски новостей, связанных с Бобруйском, с республиканскими, мировыми событиями.

Название радиостанции не имеет прямого отношения к бобруйскому предприятию «Красный пищевик».

— Мне кажется, зефир — это такой же атрибут Бобруйска, как бобер, как шина. К тому же, если отбросить первую букву Z, читается «эфир», — пояснил главный редактор медиахолдинга «Бабруйскае жыццё» Вадим Щеглов.

Костяк редакции составили те, кто когда-то работал на проводном радио, которое существовало на базе городской газеты.

На закупку импортного оборудования для студии из городского бюджета выделили 150 тыс. рублей, пишет «Вечерний Бобруйск». Студию медиахолдинг обустроил за свой счет.

 
Теги: Новости
 
 
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"Zефир FM" - продукт медиахолдинга "Бабруйскае жыццё".

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