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У Дворца спорта в Минске 9 мая съели три тонны шашлыков
10.05.2017 12:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мая — Sputnik. Более трех тонн шашлыка и мясной продукции реализовали в ходе празднования Дня Победы на площадке у минского Дворца Спорта, сообщили Sputnik в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
Основные праздничные мероприятия прошли 9 мая на площадке у Дворца спорта в Минске. Кроме насыщенной программы, минчанам и гостям столицы предлагали продукцию торговые точки — всего по городу были задействованы для выездного обслуживания более полутысячи кафе и ресторанов.
"На ярмарке у Дворца спорта реализовано продукции на сумму порядка 180 тысяч рублей. К примеру, продано около трех тонн шашлыка и мясной продукции", — сообщили в ГУПР.
Кроме площадки у Дворца спорта, в Минске активно праздновали 9 Мая на площади Победы, а также в каждом районе города.
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В праздничном выездном обслуживании в столице было задействовано более полутысячи кафе и ресторанов.
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