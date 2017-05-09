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У Дворца спорта в Минске 9 мая съели три тонны шашлыков

10.05.2017 12:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мая — Sputnik. Более трех тонн шашлыка и мясной продукции реализовали в ходе празднования Дня Победы на площадке у минского Дворца Спорта, сообщили Sputnik в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

У Дворца спорта в Минске 9 мая съели три тонны шашлыков
© Sputnik / Виктор Толочко
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Основные праздничные мероприятия прошли 9 мая на площадке у Дворца спорта в Минске. Кроме насыщенной программы, минчанам и гостям столицы предлагали продукцию торговые точки — всего по городу были задействованы для выездного обслуживания более полутысячи кафе и ресторанов.

"На ярмарке у Дворца спорта реализовано продукции на сумму порядка 180 тысяч рублей. К примеру, продано около трех тонн шашлыка и мясной продукции", — сообщили в ГУПР.

Кроме площадки у Дворца спорта, в Минске активно праздновали 9 Мая на площади Победы, а также в каждом районе города.

Смотрите также фоторепортаж празднования Дня Победы в Минске >> 

Видео: минчане празднуют 9 Мая >> 

 
Теги: Минск
 
 
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В праздничном выездном обслуживании в столице было задействовано более полутысячи кафе и ресторанов.

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