В Беларуси на этой неделе сохранится прохладная погода

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10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха на этой неделе останется ниже климатической нормы, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов.

"К выходным в дневные часы станет немного теплее, но средняя температура все равно останется ниже климатической нормы. Большого тепла по-прежнему в ближайшее время ждать не приходится", - сказал синоптик.

В четверг, 11 мая, погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с юга Балтийского моря. Ночью пройдут осадки, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром по северу возможен слабый гололед. Температура ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем - 5-10 градусов выше нуля. По юго-западу ночью будет плюс 4-5, днем - 11-12 градусов тепла.

Далее с ростом атмосферного давления облачности и осадков станет меньше, лишь по южной части страны скажется влияние атмосферного фронта. В пятницу, 12 мая, будет преимущественно без осадков. Только ночью по юго-востоку страны пройдет кратковременный дождь, возможен мокрый снег. Днем по Брестской области ожидается кратковременный дождь. Температура ночью составит от минус 4 до плюс 3 градусов, днем - 10-17 градусов тепла.

В субботу, 13 мая, преимущественно по южной части страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура ночью составит 1-8 градусов выше нуля, по северо-востоку - от нуля до минус 3. Днем - 8-15 градусов тепла.

В воскресенье, 14 мая, будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 6 градусов, по юго-востоку - до плюс 8. Днем - 12-18 градусов тепла, по югу - до плюс 20.-0-

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