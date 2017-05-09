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В Киеве задержан белорус Василий Парфенков
10.05.2017 12:26 — Новости Общества | Tut.by
9 мая в Киеве были задержаны члены Организации украинских националистов (ОУН), в том числе белорус Василий Парфенков. Его не отпустили из участка полиции до сих пор,
«Отпускать отказываются, потому что он проходит по делу о блокировании российских банков. Готовимся к тому, что его постараются закрыть в СИЗО», — написал Станислав Краснов.
9 мая во время
«Доставляли в полицию за различные правонарушения около полусотни граждан, в основном — из-за использования запрещенной символики. Также есть задержанные граждане за совершение хулиганских действий и злостное неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов», — подвели итоги дня в Национальной полиции Украины.
Сам Василий Парфенков, напомним, с февраля находился под
Ранее Василий Парфенков был осужден по уголовному делу о массовых беспорядках в Минске 19 декабря 2010 года. Его приговорили к 4 годам лишения свободы, но позже помиловали. Следующий раз Парфенкова приговорили
Он уехал
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Ранее он находился под домашним арестом по делу о погроме российских банков в Киеве.
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