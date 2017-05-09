В Киеве задержан белорус Василий Парфенков

9 мая в Киеве были задержаны члены Организации украинских националистов (ОУН), в том числе белорус Василий Парфенков. Его не отпустили из участка полиции до сих пор, сообщают пользователи Facebook.

«Отпускать отказываются, потому что он проходит по делу о блокировании российских банков. Готовимся к тому, что его постараются закрыть в СИЗО», — написал Станислав Краснов.



Фото: facebook.com/Krasnov.Stanislav

9 мая во время марша «Бессмертный полк» в Киеве произошли стычки между участниками и прохожими. Из офиса ОУН в толпу бросали дымовые шашки, картофель и яйца. По данным полиции, после массовых мероприятий в столице были задержаны 25 человек, один правоохранитель получил травмы.

«Доставляли в полицию за различные правонарушения около полусотни граждан, в основном — из-за использования запрещенной символики. Также есть задержанные граждане за совершение хулиганских действий и злостное неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов», — подвели итоги дня в Национальной полиции Украины.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сам Василий Парфенков, напомним, с февраля находился под домашним арестом , за него тогда поручились четыре депутата Верховной рады. Белоруса обвиняют в хулиганстве за погром офисов Альфа-банка и Сбербанка вместе с другими членами ОУН.

Ранее Василий Парфенков был осужден по уголовному делу о массовых беспорядках в Минске 19 декабря 2010 года. Его приговорили к 4 годам лишения свободы, но позже помиловали. Следующий раз Парфенкова приговорили к году лишения свободы в декабре 2013 года за несоблюдение требований превентивного надзора.

Он уехал воевать в Украину в декабре 2014-го, вошел в состав добровольческого батальона Организации украинских националистов (ОУН), что подтверждал в ноябре 2015 года командир организации Николай Кохановский. Принимал участие в боях в Песках и получил травму. В ноябре 2015 года получил украинское гражданство.