Проект декрета о госрегулировании оборота табака и электронных сигарет вынесен на обсуждение

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Национальном правовом интернет-портале стартует общественное обсуждение проекта декрета "О государственном регулировании оборота табачных изделий и электронных систем курения", сообщает БЕЛТА со ссылкой на портал.

"В целях проведения общественного обсуждения на Национальном правовом интернет-портале размещен проект декрета "О государственном регулировании оборота табачных изделий и электронных систем курения", направленный на совершенствование оборота табачных изделий и электронных систем курения", - говорится в сообщении.

Граждане и субъекты хозяйствования могут ознакомиться с официальным текстом подготовленного проекта и при желании направить свои предложения по его доработке. Для этого на портале создана страница с обратной связью, а на правовом форуме Беларуси - тема для обсуждения этого документа (для комментариев регистрация на форуме не требуется).

По итогам общественного обсуждения проект будет доработан и в установленном порядке внесен на рассмотрение главы государства.-0-