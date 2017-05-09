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Проект декрета о госрегулировании оборота табака и электронных сигарет вынесен на обсуждение
10.05.2017 12:59 — Новости Общества | БелТА
10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На
"В целях проведения общественного обсуждения на Национальном правовом интернет-портале размещен проект декрета "О государственном регулировании оборота табачных изделий и электронных систем курения", направленный на совершенствование оборота табачных изделий и электронных систем курения", - говорится в сообщении.
Граждане и субъекты хозяйствования могут ознакомиться с официальным текстом подготовленного проекта и при желании направить свои предложения по его доработке. Для этого на портале создана страница с обратной связью, а на правовом форуме Беларуси - тема для обсуждения этого документа (для комментариев регистрация на форуме не требуется).
По итогам общественного обсуждения проект будет доработан и в установленном порядке внесен на рассмотрение главы государства.-0-
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"В целях проведения общественного обсуждения на Национальном правовом интернет-портале размещен проект декрета "О государственном регулировании оборота...
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