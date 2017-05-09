ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жителя Солигорска подозревают в подстрекательстве к даче взяток

10.05.2017 12:54 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Расследуется уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Солигорска. По версии следователей, он подстрекал людей к даче взяток. Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Минской области.

28-летний мужчина, работающий водителем в Солигорске, предлагал людям решить их проблемы. Сам якобы выступал посредником в передаче взяток нужным людям.

Так местные жители передали ему 350 и 150 долларов за обещание вернуть или получить водительские права без экзамена на знание ПДД.

Еще один мужчина передал фигуранту 400 долларов за помощь в трудоустройстве на местное предприятие.

— В действительности подозреваемый реальной возможности решения таких вопросов не имел, а полученные денежные средства присваивал себе, — рассказала официальный представитель УСК по области Татьяна Белоног.

Подозреваемый сотрудничает со следствием и дал признательные показания. Поэтому применена мера в виде обязательства явки.

Следователи также дадут оценку действиям потенциальных взяткодателей.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Люди передавали ему деньги за трудоустройство на местном предприятии или получение водительских прав без экзамена.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Гомель признан самым чистым и благоустроенным областным центром Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика