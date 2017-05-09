Жителя Солигорска подозревают в подстрекательстве к даче взяток

Расследуется уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Солигорска. По версии следователей, он подстрекал людей к даче взяток. Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Минской области.

28-летний мужчина, работающий водителем в Солигорске, предлагал людям решить их проблемы. Сам якобы выступал посредником в передаче взяток нужным людям.

Так местные жители передали ему 350 и 150 долларов за обещание вернуть или получить водительские права без экзамена на знание ПДД.

Еще один мужчина передал фигуранту 400 долларов за помощь в трудоустройстве на местное предприятие.

— В действительности подозреваемый реальной возможности решения таких вопросов не имел, а полученные денежные средства присваивал себе, — рассказала официальный представитель УСК по области Татьяна Белоног.

Подозреваемый сотрудничает со следствием и дал признательные показания. Поэтому применена мера в виде обязательства явки.

Следователи также дадут оценку действиям потенциальных взяткодателей.