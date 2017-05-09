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В конкурсе "Белавиа" на лучшую форму для стюардесс и пилотов участвуют 15 работ. Голосование TUT
10.05.2017 13:21 — Новости Общества | Tut.by
Авиакомпания «Белавиа» совместно с порталом TUT.BY запустила
В марте этого года «Белавиа»
Начиная с сегодняшнего дня, пользователи TUT.BY могут отдать свой голос за понравившуюся работу. По итогам голосования отберут 5 работ, которые выйдут в финал. Дальше лучший дизайн одежды определит профессиональное жюри — имя победителя назовут на презентации новой формы.
Представляем варианты для голосования с краткой информацией об авторах и о том, на что они обращали внимание, разрабатывая свои эскизы.
Голосование за новую форму для авиаперевозчика продлится по 21 мая включительно.
Проголосовать могут авторизованные пользователи: можно войти со своего аккаунта на TUT.BY или в соцсетях. Отдавать предпочтение можно сразу нескольким эскизам.
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Авиакомпания "Белавиа", совместно с порталом TUT.BY, запустила конкурс на разработку новой формы для пилотов и бортпроводников. Уже сегодня можно проголосовать за...
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