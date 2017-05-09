Авиакомпания «Белавиа» совместно с порталом TUT.BY запустила конкурс на разработку новой формы для пилотов и бортпроводников. Уже сегодня можно проголосовать за понравившийся эскиз. Среди участников конкурса — и профессиональные дизайнеры, и новички.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В марте этого года «Белавиа» объявила конкурс на создание новой формы летного и кабинного экипажей. Работы принимались до 14 апреля. На конкурс прислали 28 работ. Исходя из требований технического задания, которое было дано участникам, а также учитывая мнение экспертной комиссии, для зрительского голосования отобрали 15 вариантов.

Начиная с сегодняшнего дня, пользователи TUT.BY могут отдать свой голос за понравившуюся работу. По итогам голосования отберут 5 работ, которые выйдут в финал. Дальше лучший дизайн одежды определит профессиональное жюри — имя победителя назовут на презентации новой формы.

Представляем варианты для голосования с краткой информацией об авторах и о том, на что они обращали внимание, разрабатывая свои эскизы.

Голосование за новую форму для авиаперевозчика продлится по 21 мая включительно.

Проголосовать могут авторизованные пользователи: можно войти со своего аккаунта на TUT.BY или в соцсетях. Отдавать предпочтение можно сразу нескольким эскизам.