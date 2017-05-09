ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В конкурсе "Белавиа" на лучшую форму для стюардесс и пилотов участвуют 15 работ. Голосование TUT

10.05.2017 13:21 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Авиакомпания «Белавиа» совместно с порталом TUT.BY запустила конкурс на разработку новой формы для пилотов и бортпроводников. Уже сегодня можно проголосовать за понравившийся эскиз. Среди участников конкурса — и профессиональные дизайнеры, и новички.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В марте этого года «Белавиа» объявила конкурс на создание новой формы летного и кабинного экипажей. Работы принимались до 14 апреля. На конкурс прислали 28 работ. Исходя из требований технического задания, которое было дано участникам, а также учитывая мнение экспертной комиссии, для зрительского голосования отобрали 15 вариантов.

Начиная с сегодняшнего дня, пользователи TUT.BY могут отдать свой голос за понравившуюся работу. По итогам голосования отберут 5 работ, которые выйдут в финал. Дальше лучший дизайн одежды определит профессиональное жюри — имя победителя назовут на презентации новой формы.

Представляем варианты для голосования с краткой информацией об авторах и о том, на что они обращали внимание, разрабатывая свои эскизы.

Голосование за новую форму для авиаперевозчика продлится по 21 мая включительно.

Проголосовать могут авторизованные пользователи: можно войти со своего аккаунта на TUT.BY или в соцсетях. Отдавать предпочтение можно сразу нескольким эскизам.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авиакомпания "Белавиа", совместно с порталом TUT.BY, запустила конкурс на разработку новой формы для пилотов и бортпроводников. Уже сегодня можно проголосовать за...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Проект декрета о госрегулировании оборота табака и электронных сигарет вынесен на обсуждение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика