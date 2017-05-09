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Белорусский детский хоспис будет развивать выездную программу

10.05.2017 14:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Белорусский детский хоспис будет развивать новую выездную программу «Мобильная паллиативная абилитация», сообщила директор общественной благотворительной организации «Белорусский детский хоспис» Анна Горчакова, передает БЕЛТА.

Суть программы в том, что автомобиль со специальным абилитационным оборудованием и двумя специалистами на борту будет выезжать в город или небольшой населенный пункт одной из областей Беларуси на неделю (пять рабочих дней). К этому времени местные координаторы готовят списки детей, нуждающихся в паллиативной абилитации (до 12 человек).

На протяжении недели с такими детьми проводят консультации, работают с детьми, обучают родителей и местных специалистов. Для каждого ребенка, участвующего в программе, составляется индивидуальный годовой план абилитации, разрабатывается система индикаторов, позволяющая контролировать изменение состояния подопечного. Родителям и специалистам на местах даются четкие рекомендации по занятиям и схемам работы с каждым ребенком.

Кроме того, индивидуальный годовой план при необходимости будет включать прохождение курса абилитации в стационаре или отделении дневного пребывания Республиканского клинического центра паллиативной медицинской помощи детям. В программу также включены повторный приезд специалистов, возможность консультирования родителей и специалистов на местах по телефону на протяжении всей программы.

Через неделю подобная схема повторяется, но уже в другой точке области. На одну область отводится примерно месяц. Таким образом, за год абилитологи хосписа смогут как минимум дважды побывать в каждом регионе страны.

Планируется, что первые полноценные выезды будут осуществлены с 1 сентября.

В регистре детей, нуждающихся в паллиативной помощи, на 10 мая состоит 1003 ребенка. Однако по подсчетам таких детей значительно больше — около 3 тыс.

 
 
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Белорусский детский хоспис будет развивать новую выездную программу "Мобильная паллиативная абилитация", сообщила директор общественной благотворительной...

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