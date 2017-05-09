Современный защитник Отечества должен чтить народную память и понимать ситуацию в мире - ветеран

10 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Современный защитник Отечества должен чтить народную память и понимать ситуацию в мире. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА ветеран Великой Отечественной войны Владимир Маханьков, который сегодня принял участие в Диалоге поколений "Цветы Великой Победы" в Витебске.

"Победа - это эпохальное событие в истории белорусского народа, которое будут помнить и наши далекие потомки. Думаю, современной молодежи надо еще больше внимания уделять истории Великой Отечественной войны, чтобы воспитывать в себе патриотизм и ответственность за судьбу своей страны, внимательно следить за тем, что происходит на мировой арене сегодня - в это неспокойное время. Тогда молодежь будет грамотной и подготовленной ко всему. Идеология и все те принципы, которые прописал Фадеев в "Молодой гвардии", должны быть руководством и для современных юношей и девушек. То, о чем я говорю, - это идеология защиты Отечества. И это основа характера человека", - отметил Владимир Маханьков.

При этом он считает, что сейчас у молодежи больше возможностей, в том числе технических, чтобы глубже понимать текущую ситуацию, чем было у его поколения. В то же время осведомленность о событиях Великой Отечественной войны во многом зависит от личных встреч, на которых, признался ветеран, сам он бывает нечасто. "Услышать голос предков, моего поколения, важно, чтобы знать, как сложно нам довелось, осмыслить это и не столкнуться с той же бедой. Современные ребята должны готовить себя управлять государством и не относиться прохладно к событиям прошлого. Все вместе - это залог счастливого будущего Беларуси", - подчеркнул собеседник.

Сегодня на базе витебского филиала Международного университета "МИТСО" состоялся Диалог поколений патриотического проекта "Цветы Великой Победы" с участием представителей ветеранских организаций города и области, исполнительной власти и активной молодежи. На встрече они выработали предложение по созданию в Витебске парка памяти в честь поколения победителей.-0-