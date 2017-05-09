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Температурные рекорды побиты ночью 10 мая по северо-востоку Беларуси

10.05.2017 14:26 — Новости Общества | БелТА  
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Температурные рекорды побиты ночью 10 мая по северо-востоку Беларуси

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурные рекорды побиты ночью 10 мая по северо-востоку Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова.

На большинстве метеостанций в северо-восточной части Беларуси зарегистрированы рекордные для ночи 10 мая низкие температуры. "Прошедшей ночью температура воздуха во многих районах опускалась до отрицательных значений. Самая низкая температура отмечена в Березинском заповеднике - минус 4,5 градуса", - сказала Светлана Рыбакова.

Среднесуточная температура 9 мая была на 7-9 градусов ниже климатической нормы.

На этой неделе в Беларуси сохранится прохладная погода. В четверг, 11 мая, погоду будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с юга Балтийского моря. Ночью пройдут осадки, днем на большей части территории ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром по северу возможен слабый гололед. Температура ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем - 5-10 градусов выше нуля. По юго-западу ночью будет плюс 4-5, днем - 11-12 градусов тепла.-0-

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Теги: Минск
 
 
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Среднесуточная температура 9 мая была на 7-9 градусов ниже климатической нормы.

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