Щеткина: нужно проработать вопрос о создании республиканского молодежного парламента

Марианна Щеткина

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси целесообразно проработать вопрос о создании республиканского молодежного парламента. Такое предложение пионеров-лидеров поддержала заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Марианна Щеткина на первом "Открытом диалоге" сенаторов с представителями ОО "Белорусская республиканская пионерская организация" (БРПО) на тему "Взрослые и дети действуют вместе!", передает корреспондент БЕЛТА.

"В областях республики есть детские и молодежные парламенты, но они работают автономно", - сказала представитель детской палаты Гродненской области Елизавета Сенько и поинтересовалась мнением участников открытого диалога о возможности создания объединенного республиканского молодежного парламента. Это предложение нашло отклик у участников встречи. Марианна Щеткина поинтересовалась мнением пионеров о том, по какому принципу можно было бы сформировать такой парламент, о его функциях и задачах. По ее словам, главное - чтобы инициатива исходила от самих ребят и чтобы они были заинтересованы в ее продвижении и реализации. "У нынешней молодежи новый взгляд на мир, свое видение путей решения многих проблем", - отметила Елизавета Сенько в беседе с журналистами.

"Развитие молодежного движения очень значимо для страны. Важно, чтобы молодые люди принимали непосредственное участие в обсуждении важных для жителей республики вопросов и имели возможность влиять на принятие решений, в первую очередь в области молодежной политики. Сочетание опыта, профессионализма взрослых и свежего неординарного подхода молодых людей даст позитивный результат", - считает вице-спикер верхней палаты парламента. Она призвала юных участников встречи к откровенному, честному, искреннему разговору.

По мнению участников диалога, именно такой разговор и состоялся - ребята чувствовали себя в креслах сенаторов довольно комфортно, задавали отнюдь не детские вопросы, в частности о том, как осуществляется нормотворческая деятельность в государстве, о национальной символике, о перспективах развития молодежного парламентаризма. Члены детской палаты Центрального совета БРПО и активисты пионерского движения из всех регионов страны (более 30 мальчиков и девочек) обсуждали вопросы преемственности поколений, развития пионерского движения. Поинтересовались и самыми яркими воспоминаниями сенаторов об их пионерском детстве, а также поделились планами "стать политиками, чтобы помогать народу".

"Быть политиком, государственным деятелем очень сложно и ответственно. Надо быть открытыми для людей, готовыми к диалогу, постоянно развиваться, учиться, стремиться к достижению поставленной цели. Нужно четкое осознание того, что каждый человек в ответе за нашу землю, за нашу Родину. И тогда он получит свою главную награду - доброе отношение людей", - сказала Марианна Щеткина.

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Ирина Старовойтова продолжила: "Необходимо постоянно совершенствоваться, чтобы ваши дела были нужны и важны для страны, для людей. А умение работать в команде должно формироваться с детских лет".

На вопрос о жизненном девизе член Совета Республики, первый секретарь ЦК БРСМ Андрей Беляков ответил коротко: "Служить Родине". По его мнению, белорусская молодежь умная, талантливая, активная, перспективная, и ей многое по плечу.

Государство поддерживает, в том числе и именными стипендиями, самых одаренных представителей молодежи, добавил член Совета Республики, заместитель председателя Минского облисполкома Виктор Сиренко.

Встреча прошла 10 мая в Совете Республики Национального собрания. Эта дискуссионная площадка организована по инициативе БРПО в преддверии юбилея пионерского движения, которому 19 мая исполняется 95 лет. Проект "Открытый диалог", инициированный БРСМ, предоставляет возможность молодежи Беларуси поднимать самые острые проблемы и задавать волнующие вопросы представителям органов власти, политикам, предпринимателям, общественным деятелям. БРПО поддержала эту инициативу и активно включилась в проведение дискуссий во всех регионах республики.

БРПО объединяет в своих рядах более 650 тыс. пионеров и октябрят и является одной из самых массовых детских организаций Беларуси. Основные направления деятельности - гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, социальная защита детей и подростков, благотворительность, развитие спорта и туризма, защита окружающей среды.-0-