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Фильм "Стражи Галактики" возглавил белорусский прокат
10.05.2017 15:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мая — Sputnik. Новая часть фантастической эпопеи "Стражи Галактики" возглавила белорусский прокат по итогам минувшей недели, сообщили Sputnik в минском УП "Киновидеопрокат".
В прокат на постсоветском пространстве
Только в столичных государственных кинотеатрах в премьерные выходные вторые "Стражи Галактики" собрали 196,4 тысячи рублей, а посетили сеансы более 65,6 тысячи человек. Эти показатели заметно больше, чем у других лент в белорусском прокате — в том числе у "Кухни", "Форсажа" и "Времени первых".
Мировые кассовые сборы ленты уже превысили 427 миллионов долларов — если подобная тенденция сохранится, "Стражи Галактики. Часть 2" в сумме могут претендовать и на сборы в миллиард долларов США.
Первые "Стражи Галактики" вышли на экраны в 2014 году и стали одним из самых популярных фильмов о супергероях от MARVEL. Кассовые сборы фантастической комедии перевалили за 773 миллиона долларов.
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Успешно фантастическая лента идет и в мировом прокате - она уже заработала более 427 миллионов долларов.
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