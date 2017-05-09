МИНСК, 10 мая — Sputnik. Новая часть фантастической эпопеи "Стражи Галактики" возглавила белорусский прокат по итогам минувшей недели, сообщили Sputnik в минском УП "Киновидеопрокат".

В прокат на постсоветском пространстве "Стражи Галактики. Часть 2" вышли на минувшей неделе . Фантастическая картина продолжает историю, начатую в первом одноименном фильме.

Только в столичных государственных кинотеатрах в премьерные выходные вторые "Стражи Галактики" собрали 196,4 тысячи рублей, а посетили сеансы более 65,6 тысячи человек. Эти показатели заметно больше, чем у других лент в белорусском прокате — в том числе у "Кухни", "Форсажа" и "Времени первых".

Мировые кассовые сборы ленты уже превысили 427 миллионов долларов — если подобная тенденция сохранится, "Стражи Галактики. Часть 2" в сумме могут претендовать и на сборы в миллиард долларов США.

Первые "Стражи Галактики" вышли на экраны в 2014 году и стали одним из самых популярных фильмов о супергероях от MARVEL. Кассовые сборы фантастической комедии перевалили за 773 миллиона долларов.