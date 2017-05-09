10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сняли ролик про детей, нуждающихся в паллиативной помощи. Работа была презентована журналистам сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Ролик получил название "Ценность времени для этой жизни". Его созданию предшествовали многочасовые беседы с сотрудниками Белорусского детского хосписа и родителями детей. Идея выросла из фразы, сказанной папой одной милой и, по определению общества, особенной девочки. Когда у него спросили: "Ей больно, она не очень приспособлена к жизни, и прогнозы неутешительны. Как ты думаешь, стоит ли такая жизнь труда быть прожитой?" Он на это ответил: "Тело ее не слушается, иногда ей тяжело понять, что происходит, но там, внутри себя, она танцует…". Голос этого папы есть в ролике.

Для создания ролика объединились лучшие профессионалы рекламного рынка Беларуси. Все они работали на благотворительной основе. Гонорар, положенный за работу, был передан для закупки инвалидных колясок для двоих подопечных хосписа.

Чтобы качество жизни детей, нуждающихся в паллиативной помощи, повышалось, специалисты хосписа привозят и внедряют в Беларуси самые передовые технологии в области паллиатива, они взялись за почти безнадежное дело и ежедневно совершают чудо. Но это чудо невозможно без поддержки каждого из нас. Мало построить здание и научить специалистов. По-прежнему нужны лекарства, оборудование и расходные материалы. Хоспису нужна помощь для того, чтобы он мог оказывать помощь другим.-0-