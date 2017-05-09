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Международный слет пионеров состоится 19-20 мая в Минске

10.05.2017 15:14 — Новости Общества | БелТА  
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10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный слет пионеров "Всегда готов!" состоится 19-20 мая в Минске, сообщила журналистам председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации (БРПО) Виктория Меннанова, которая приняла участие в первом "Открытом диалоге" сенаторов с представителями БРПО на тему "Взрослые и дети действуют вместе!", который состоялся сегодня в Совете Республики.

В слете примут участие представители Международного союза общественных объединений "Союз пионерских организаций - Федерация детских организаций", пионерских организаций СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, ветераны пионерского движения, финалисты республиканских конкурсов и партнеры БРПО.

Центральными мероприятиями слета станут республиканский конкурс "Супервожатый" среди старших вожатых пионерских дружин, хит-парад "Пионерская двадцатка", IV республиканский сбор "Я пионер своей страны!", посвященный дню пионерской дружбы. Запланированы переговорная площадка "Время. События. Перспективы". В программе слета - международная выставка "Пионерия - чудесная страна", живой альманах "Летопись пионерии". Откроется пионерская гостиная "Литературный вернисаж" при участии издательства "Четыре четверти" и Союза писателей Беларуси. Состоится театрализованное представление "Республика тысячи звезд".

БРПО объединяет в своих рядах более 650 тыс. пионеров и октябрят и является одной из самых массовых детских организаций Беларуси. Основные направления деятельности БРПО - гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, социальная защита детей и подростков, благотворительность, развитие спорта и туризма, защита окружающей среды.

"Визитными карточками" белорусских пионеров являются военно-патриотическая игра "Зарница", смотр-конкурс пионерских агитбригад "Зажги костер добра", республиканские конкурсы "Пионер года", "Суперзвездочка", турнир по пионерболу, игра для октябрят "Пароль - октябренок", трудовая акция "Наш пионерский труд тебе, Отчизна!". Пионеры и октябрята активно участвуют в возрожденном тимуровском движении: проводятся республиканские акции "Ветеран живет рядом" и "Никто не забыт" (шефство над ветеранами и участниками Великой Отечественной войны), "Обелиск" (уход за мемориалами и памятниками). Результатом реализации проекта "Никогда не забудем. Внуки о войне" издана книга, включающая 73 произведения юных авторов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В слете примут участие представители Международного союза общественных объединений "Союз пионерских организаций - Федерация детских организаций", пионерских...

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