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Ордер на арест лидера арт-группы "Война" Воротникова выдан в Праге

10.05.2017 15:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мая – Sputnik. Прокуратура в Праге выдала ордер на арест лидера арт-группы "Война" Олега Воротникова, который трижды не пришел на допросы, сообщила в среду представитель ведомства Штепанка Зенклова.

Ордер на арест лидера арт-группы "Война" Воротникова выдан в Праге
© Pexels
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"Воротников не находится по адресу, который он сообщил судебно-правоохранительным органам. Он уже три раза не явился на допрос", – сказала Зенклова.

Воротникова с женой и тремя детьми полиция задержала в Праге 18 сентября прошлого года: он по запросу МВД России с 2011 года был в международном розыске по линии Интерпола. Городской суд столицы Чехии решил оставить его на свободе, поскольку Воротников дал письменное обещание не покидать Чехию и приходить на заседания суда.

Группа "Война" известна рядом радикальных акций в Государственном биологическом музее имени Тимирязева в Москве, на Литейном мосту в Санкт-Петербурге и в московском Таганском суде. Участники арт-группы не единожды привлекались к ответственности за свои мероприятия.

 
Теги: Минск
 
 
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