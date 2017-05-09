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Постсовет ОДКБ согласовал изменения в положение о рабочей группе по Афганистану

10.05.2017 16:03 — Новости Общества | БелТА  
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10 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Москве под председательством полномочного представителя Беларуси в ОДКБ, Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Игоря Петришенко сегодня состоялось заседание Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Рассмотренный на заседании проект решения Совета министров иностранных дел о внесении изменений в положение о рабочей группе по Афганистану при СМИД ОДКБ был согласован, и его решено внести в проект повестки дня предстоящего заседания СМИД ОДКБ", - отметил пресс-секретарь.

Постоянный совет продолжил рассмотрение и доработку проекта перечня тем совместных заявлений в 2017 году и проект плана консультаций представителей государств - членов ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2017 года - первое полугодие 2018 года.

В заседании принял участие генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров.-0-

 
 
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"Рассмотренный на заседании проект решения Совета министров иностранных дел о внесении изменений в положение о рабочей группе по Афганистану при СМИД ОДКБ был...

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