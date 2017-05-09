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Курить запретят в авто, если едет ребенок. На общественное обсуждение вынесли антитабачный декрет

10.05.2017 17:03 — Новости Общества | Tut.by  
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10 мая власти вынесли на общественное обсуждение проект антитабачного декрета. В нем, кроме прочего, перечислен список мест, которые хотят сделать свободными от курения обычных и электронных сигарет.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Места, свободные от курения, планируется разделить на две категории: с полным запретом и со специально предназначенными для курения местами.

К первой категории декрет относит лифты и вспомогательные помещения многоквартирных домов и общежитий (в том числе общие балконы), детские площадки, пляжи, территории детских летних лагерей, остановки и территорию в радиусе 10 метров от них, общественный транспорт (в том числе поезда) и личные автомобили, если в них присутствуют дети до 14 лет.

Ко второй категории относятся магазины, торговые центры, рынки, кафе и рестораны, производственные помещения, территории школ и вузов, ж/д платформы, вокзалы и аэропорты. При этом юрлица, которым принадлежат перечисленные выше объекты, могут  создавать места, предназначенные для курения.

На объектах, где курение запрещено, декрет предписывает размещать специальный знак.

Напомним, согласно Кодексу об административных правонарушениях, за курение в неположенном месте грозит штраф до четырех базовых величин.

Также декрет приравнивает электронные сигареты к обычным, а значит, на них будут распространяться те же ограничения. В частности, как и сигареты, их нельзя будет выкладывать на витринах и продавать несовершеннолетним.

Напомним, антитабачный закон был подготовлен Минздравом еще в 2013 году. Но до сих пор не принят — его принятие несколько раз откладывалось. В проекте документа были прописаны радикальные меры по борьбе с табаком: запрет на курение в общественных местах, полный запрет на прямую и скрытую рекламу табачных изделий, запрет на выкладку сигарет в магазинах, введение устрашающего изображения на упаковке и, главное, — повышение акцизов и неминуемое подорожание сигарет.

 
 
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10 мая власти вынесли на общественное обсуждение проект антитабачного декрета. В нем, кроме прочего, перечислен список мест, которые хотят сделать свободными от...

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