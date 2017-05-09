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"Белкартография" выпустит серию карт на иностранных языках

10.05.2017 17:07 — Новости Общества | БелТА  
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10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белкартография" выпустит серию карт на иностранных языках, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный комитет по имуществу.

Иллюстрированные карты будут предназначены для использования при изучении иностранных языков в учреждениях образования Беларуси. Первой из этой серии планируется издать карту Великобритании на английском языке. Работы по ее созданию уже ведутся.

"В 2017 году предприятие "Белкартография" продолжит расширять ассортимент картографической продукции. Большая часть новинок будет ориентирована на массового потребителя, взрослых и детей", - заверили в Госкомимуществе.

Так, в текущем году готовится к изданию "Атлас автомобильных дорог Европы", ведутся работы по созданию подробного "Атласа мира". В ближайшее время "Белкартографией" в печать будет отправлена карта "Замки Беларуси", содержащая информацию о существующих и ранее существовавших замках на территории республики.

Первым из серии туристских атласов областных центров составлен и уже готовится к изданию "Минск. Атлас туриста". Завершаются работы по созданию атласов "Витебская область", "Брестская область".

Детский ассортимент дополнила складная карта "Путешествуем по Минску". На ней в доступной форме представлена информация об исторических и культурных достопримечательностях Минска, объектах отдыха и развлечения столицы.

Еще одна подготовленная "Белкартографией" детская карта - "Мая Радзіма - Беларусь" - печатается на двух языках: русском и белорусском. С помощью ярких иллюстраций на ней отражены важнейшие архитектурные и природные достопримечательности Беларуси, показаны ареалы расселения белорусских племен, помещена информация о выдающихся деятелях страны, нанесены центры ремесел и другая информация, позволяющая познать свой край.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Иллюстрированные карты будут предназначены для использования при изучении иностранных языков в учреждениях образования Беларуси. Первой из этой серии...

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