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Эксперты: 12-летняя девочка в Ушачском районе умерла от отравления угарным газом
10.05.2017 17:25 — Новости Общества | Tut.by
Эксперты установили причину смерти 12-летней девочки в деревне Казимирово Ушачского района. Это отравление угарным газом.
«Эксперты-химики Новополоцкого межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз установили высокий процент содержания в крови ребенка карбоксигемоглобина. Это указывает на отравление окисью углерода в замкнутом пространстве и явилось основной причиной смерти девочки», — сообщила TUT.BY официальный представитель управления Госкомитета судэкспертиз по региону Анна Барышникова.
Напомним,
Ушачский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по этому факту, прокомментировала официальный представитель УСК по области Светлана Сахарова.
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Труп ученицы 7-го класса в доме по месту жительства в деревне Казимирово нашли 8 мая ее родственники. На теле не было признаков насильственной смерти.
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