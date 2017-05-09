МИД Беларуси распространил рекомендации в связи со взрывом в Паттайе

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10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Республики Беларусь отслеживает ситуацию в Таиланде, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

По итогам мониторинга МИД рекомендует гражданам, находящимся в Таиланде в городе Паттайя, а также близлежащих городах (Лаем Чабанг, Чонбури и другие), соблюдать осторожность в общественных местах, избегать мест скопления людей, посещения крупных торговых центров, а также по возможности воздержаться от поездок на общественном транспорте, говорится в распространенном сообщении.

В посольстве Беларуси во Вьетнаме организована круглосуточная прямая линия для экстренной связи белорусских граждан, нуждающихся в помощи: +84 90 620 55 45.-0-