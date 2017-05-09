ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МИД Беларуси распространил рекомендации в связи со взрывом в Паттайе

10.05.2017 17:43 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
МИД Беларуси распространил рекомендации в связи со взрывом в Паттайе
Фото из архива

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Республики Беларусь отслеживает ситуацию в Таиланде, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

По итогам мониторинга МИД рекомендует гражданам, находящимся в Таиланде в городе Паттайя, а также близлежащих городах (Лаем Чабанг, Чонбури и другие), соблюдать осторожность в общественных местах, избегать мест скопления людей, посещения крупных торговых центров, а также по возможности воздержаться от поездок на общественном транспорте, говорится в распространенном сообщении.

В посольстве Беларуси во Вьетнаме организована круглосуточная прямая линия для экстренной связи белорусских граждан, нуждающихся в помощи: +84 90 620 55 45.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В посольстве Беларуси во Вьетнаме организована круглосуточная прямая линия для экстренной связи белорусских граждан, нуждающихся в помощи: +84 90 620 55 45.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Эксперты: 12-летняя девочка в Ушачском районе умерла от отравления угарным газом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика