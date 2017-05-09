На прошлой неделе родителям учеников СШ № 206 в минской Малиновке объявили , что с 1 сентября 2017 года их детей переведут в соседнюю школу, где они будут учиться во вторую смену. Родители возмутились, обратились в редакцию TUT.BY и подготовили коллективное письмо в несколько инстанций. А в среду, 10 мая, чиновники официально ответили: школа продолжит работать как и раньше.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Поскольку школа малокомплектная обсуждался вопрос, с чем мы придем к 1 сентября. Там нет 10-го класса, соответственно, с нового учебного года не будет 11-го. В нынешнем 9-ом классе — всего 17 человек, есть вероятность, что многие поступят, а открыть класс где 8−9 учится человек, финансово невыгодно. Выходит, в школе будет всего 9 классов. Вот и думали, что делать, если станет вопрос о закрытии этой школы, — комментирует TUT.BY Алла Куницкая, начальник управления образования, спорта и туризма администрации Московского района Минска.

Напомним, на прошлой неделе родителям, чьи дети учатся в столичной школе № 206, учитель в общей группы в Viber сообщил, что школу планируют закрыть и передать здание Центру творчества детей и молодежи «Ранак». Чуть позже появилась информация: дети перейдут в соседнюю СШ № 205 и будут учиться во вторую смену.

— Утром я уйду на работу, а ребенок останется дома один. Сам проснется, соберется на занятия и пойдет учиться во вторую смену? Слабо себе это представляю. Бабушек-дедушек нет, что нам делать? — рассказывала TUT.BY Алеся, мама второклассника.

Родители отмечали: два года назад школу возглавил новый директор, стал приводить ее в порядок, ремонтировать.

— Когда будет решаться вопрос по душевому финансированию, такая маленькая школа будет не в стоянии платить зарплату учителям и коммунальные услуги. Обсуждался чисто теоретический вопрос на 2018 год и из-за этого подняли панику, — уточняет Алла Куницкая.

— Но учителя разослали родителям сообщения о закрытии и на 11 мая в школе назначено собрание по этому поводу.

— Педагоги, не разобравшись, дали такую информацию, а родители разволновались. Школа не закрывается и решений таких не принималось.

Общешкольное собрание 11 мая все равно состоится, а директор «всех успокоит» и все объяснит. В управлении образования надеются, что дети из микрорайона, который застраивается рядом, придут учиться СШ № 206, и тогда вопрос о закрытии учреждения отпадет.