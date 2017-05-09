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Прямое авиасообщение планируется открыть между Минском и Ростовом-на-Дону

10.05.2017 17:58 — Новости Общества | БелТА  
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10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямое авиасообщение планируется открыть между Минском и Ростовом-на-Дону, сообщил сегодня заместитель премьер-министра Михаил Русый после девятого заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Ростовской области России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня был поднят вопрос (и он пока остался нерешенным) авиасообщения между Минском и Ростовом. Мы полагаем, что в ближайшее время будет найдено решение", - отметил вице-премьер. По его словам, организация такого авиасообщения позволит активизировать бизнес-контакты Беларуси и Ростовской области, а также увеличит для белорусской стороны транзитную привлекательность региона РФ и позволит более активно использовать его туристические возможности.

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Теги: Минск
 
 
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"Сегодня был поднят вопрос (и он пока остался нерешенным) авиасообщения между Минском и Ростовом. Мы полагаем, что в ближайшее время будет найдено решение", - отметил...

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