Мингорисполком и облисполкомы проведут 13 мая прямые телефонные линии

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облисполкомы и Мингорисполком проведут 13 мая прямые телефонные линии, сообщает БЕЛТА.

Так, телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут в субботу

председатель Брестского областного Совета депутатов Ашмянцев Сергей Дмитриевич (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Пенин Владимир Петрович (80212222222),

первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Микалуцкий Александр Викторович (80232751237),

председатель Гродненского областного Совета депутатов Жук Игорь Георгиевич (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Плавский Олег Альфредович (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Харитончик Дмитрий Иванович (80222501869),

председатель Минского горисполкома Шорец Андрей Викторович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-