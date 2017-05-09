Постпреды стран ОДКБ в НАТО выступают против появления новых разделительных линий в Европе

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянные представители государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности при Организации Североатлантического договора выступили с заявлением в связи с очередной годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Текст заявления размещен на сайте МИД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Трагические уроки двух глобальных войн XX века показали человечеству исключительную важность сохранения мира. Мы выступаем за разрешение любых конфликтов в любых уголках нашей планеты исключительно политико-дипломатическими средствами. Мы выступаем против появления новых разделительных линий в Европе и призываем всех участников международных отношений совместными усилиями добиваться установления миропорядка, основанного на соблюдении принципов международного права, равной и неделимой безопасности для всех государств. Мы полагаем, что, только объединив свои усилия, мировое сообщество сможет эффективно противостоять вызовам и угрозам XXI столетия", - говорится в заявлении.

Постоянные представители государств - членов ОДКБ отдали дань памяти и уважения десяткам миллионов погибших и пострадавших в годы Великой Отечественной войны. "Мы высоко ценим вклад в общую Победу во Второй мировой войне государств антигитлеровской коалиции, решающую роль в которой сыграли народы бывшего Советского Союза, разгромившие основные силы вермахта, и других стран, оказывавших сопротивление нацизму. Мы чтим их подвиг и самоотверженность", - отмечается в документе.

Постпреды заявили, что на историческом опыте мир познал опасность нетерпимости, дискриминации, экстремизма и ненависти на этнической, расовой и религиозной почвах. "Полагаем, что сегодня все государства должны бороться с любыми проявлениями неонацизма, шовинизма, ксенофобии, радикального национализма, - говорится в заявлении. - Мы категорически неприемлем любые попытки пересмотра исторического значения Победы в Великой Отечественной войне, искажения итогов Второй мировой войны. Мы считаем недопустимым героизацию нацизма и воинствующего национализма".-0-