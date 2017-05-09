Белорусские строители приступают к возведению школы в Калуге

10 мая, Минск /Юлия Огнева - БЕЛТА/. Белорусские строители приступают к возведению школы на 1 тыс. мест в Калуге. Сегодня состоялось закладка капсулы в честь начала строительства, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства строительства и архитектуры Евгения Филимонова.

В церемонии приняли участие министр архитектуры и строительства Беларуси Анатолий Черный и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Предполагается, что школа будет введена в первом квартале 2018 года. Ориентировочная стоимость объекта - около 540 млн российских рублей.

Школа будет построена в миниполисе "Веснушки", который с августа 2015 года возводят белорусские строители. До 2020 года здесь будет введено 34 многоэтажных дома общей площадью более 300 тыс. кв.м. В настоящее время строятся 14 десятиэтажных домов на 1 тыс. 840 квартир. Кроме того, будут построены детские и спортивные площадки, торговые центры, медпункт, детский сад на 280 мест.

В ходе визита белорусской делегации в Калугу будет обсуждаться строительство тренировочной площадки в районе ул. Тульское шоссе, которая включит футбольное поле, трибуну на 500 мест, систему видеонаблюдения, благоустройство и озеленение. Также силами белорусских строителей будет возведена еще одна тренировочная площадка - по ул. Грабцевское шоссе. Речь идет о стадионе на 500 зрителей, футбольном поле, административно-бытовом комплексе с гардеробными и душевыми, хозяйственной зоне с котельной. Объекты планируется возвести к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.-0-