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Горячую воду в Минске пока отключать не будут
10.05.2017 18:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мая – Sputnik. Графики подачи в квартиры столицы горячей воды будут скорректированы, сообщил в среду начальник отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Минского городского исполнительного комитета Дмитрий Плашков.
© Sputnik Руслан Кривобок
Как ранее проинформировали в Мингорисполкоме, горячее водоснабжение планировалось начать отключать уже 10 мая – по графику ремонтных работ. Обычно без горячей воды минчане остаются на две недели.
"Городскими властями принято решение о корректировке графиков отключения горячей воды с учетом погодных условий", – цитирует
При этом, по данным Мингорисполкома, уточненная информация для граждан будет размещена в интернете уже в ближайшее время.
В среду 10 мая в ряде регионов Беларуси, в том числе столице, прошел снег. Как сообщили Sputnik синоптики из Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, потепление в стране ожидается только к ближайшим выходным.
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Уточненная информация для граждан будет размещена в интернете уже в ближайшее время.
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