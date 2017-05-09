ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Горячую воду в Минске пока отключать не будут

10.05.2017 18:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 10 мая – Sputnik. Графики подачи в квартиры столицы горячей воды будут скорректированы, сообщил в среду начальник отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Минского городского исполнительного комитета Дмитрий Плашков.

Горячую воду в Минске пока отключать не будут
© Sputnik Руслан Кривобок
Горячую воду начали выключать в Минске

Как ранее проинформировали в Мингорисполкоме, горячее водоснабжение планировалось начать отключать уже 10 мая – по графику ремонтных работ. Обычно без горячей воды минчане остаются на две недели.

"Городскими властями принято решение о корректировке графиков отключения горячей воды с учетом погодных условий", – цитирует БелТА слова Плашкова.

При этом, по данным Мингорисполкома, уточненная информация для граждан будет размещена в интернете уже в ближайшее время.

В среду 10 мая в ряде регионов Беларуси, в том числе столице, прошел снег. Как сообщили Sputnik синоптики из Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, потепление в стране ожидается только к ближайшим выходным.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уточненная информация для граждан будет размещена в интернете уже в ближайшее время.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Из-за майской "зимы" в Минске изменили график отключения горячей воды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика