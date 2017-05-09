Горячую воду в Минске пока отключать не будут

МИНСК, 10 мая – Sputnik. Графики подачи в квартиры столицы горячей воды будут скорректированы, сообщил в среду начальник отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Минского городского исполнительного комитета Дмитрий Плашков.



© Sputnik Руслан Кривобок Горячую воду начали выключать в Минске

Как ранее проинформировали в Мингорисполкоме, горячее водоснабжение планировалось начать отключать уже 10 мая – по графику ремонтных работ. Обычно без горячей воды минчане остаются на две недели.

"Городскими властями принято решение о корректировке графиков отключения горячей воды с учетом погодных условий", – цитирует БелТА слова Плашкова.

При этом, по данным Мингорисполкома, уточненная информация для граждан будет размещена в интернете уже в ближайшее время.

В среду 10 мая в ряде регионов Беларуси, в том числе столице, прошел снег. Как сообщили Sputnik синоптики из Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, потепление в стране ожидается только к ближайшим выходным.