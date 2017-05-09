9 Мая. Один день из жизни ветерана

Фень Александр Федорович — герой Великой Отечественной войны. Генерал и танкист. Александру Федоровичу 93 года, и каждое 9 Мая для него — праздник. Фотокорреспондент TUT.BY Вадим Замировский провел с ветераном целый день и показал, как проводит свой праздник человек, прошедший через войну.
Александр Федорович живет один. Его жена умерла полтора года назад. Он рассказывает, что на повседневные хлопоты у него теперь уходит много времени.
По телефону договариваемся приехать с утра. «Ну, только смотрите, в 9.00 у меня автобус, который будет нас возить». Генерал говорит бодро, диктует адрес, начиная от улицы и заканчивая кодом от домофона.
В День Победы фотограф приезжает заранее: подходит к дому в 8.20. Наш герой в полной готовности стоит возле своего подъезда.
Человек, в послужном списке которого значатся в числе прочего участие в Курской и Сталинградской битвах, критикует фильм «Сталинград», говорит, что он сильно искажает реальность. «Ну, не может быть такого, чтобы девушка жила с советским солдатом плохо, а с немецким — и он с ней лучше обращался».
Танкист до сих пор хочет рассказывать про войну как можно больше. Недавно к нему приходил школьник, которому очень хотелось пообщаться со свидетелем военных событий. Он сам нашел генерала и пробрался к нему со съемочной группой телевидения. Александра Федоровича радует, что у молодежи есть такой интерес.
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Родился 1 декабря 1923 года в украинской семье крестьян. В 1942 году окончил 2-е Харьковское танковое училище (г. Самарканд).
Участвовал в Сталинградской битве, Курской битве, в боях на Правобережной Украине, в Белорусской стратегической наступательной операции «Багратион», освобождал Минск в 1944 году в должности начальника штаба танкового батальона в составе 31-й бригады 29-го танкового корпуса 5-й гвардейской танковой армии.
Воинские звания: лейтенант (1942), ст. лейтенант, капитан.
Награды: орден Александра Невского (21.02.1945), ордена Отечественной войны I и II (04.02.1944) степеней, три ордена Красной Звезды (06.09.1943), орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, медаль «За отвагу» (30.07.1943), медаль «За боевые заслуги», медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» (06.09.1945).
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