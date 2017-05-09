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9 Мая. Один день из жизни ветерана

10.05.2017 16:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Фень Александр Федорович — герой Великой Отечественной войны. Генерал и танкист. Александру Федоровичу 93 года, и каждое 9 Мая для него — праздник. Фотокорреспондент TUT.BY Вадим Замировский провел с ветераном целый день и показал, как проводит свой праздник человек, прошедший через войну.

Александр Федорович живет один. Его жена умерла полтора года назад. Он рассказывает, что на повседневные хлопоты у него теперь уходит много времени.

По телефону договариваемся приехать с утра. «Ну, только смотрите, в 9.00 у меня автобус, который будет нас возить». Генерал говорит бодро, диктует адрес, начиная от улицы и заканчивая кодом от домофона.

В День Победы фотограф приезжает заранее: подходит к дому в 8.20. Наш герой в полной готовности стоит возле своего подъезда.

Человек, в послужном списке которого значатся в числе прочего участие в Курской и Сталинградской битвах, критикует фильм «Сталинград», говорит, что он сильно искажает реальность. «Ну, не может быть такого, чтобы девушка жила с советским солдатом плохо, а с немецким — и он с ней лучше обращался».

Танкист до сих пор хочет рассказывать про войну как можно больше. Недавно к нему приходил школьник, которому очень хотелось пообщаться со свидетелем военных событий. Он сам нашел генерала и пробрался к нему со съемочной группой телевидения. Александра Федоровича радует, что у молодежи есть такой интерес.


В 8.30 утра Александр Федорович стоит у своего подъезда и ждет автобус, который должен подъехать к 9.00. «Главное, что не поздно. Ничего, подождем», — по-военному строго отвечает ветеран.

К месту сбора подходят другие ветераны и блокадники, живущие по соседству.


В 9 утра подъезжает автобус, чтобы отвезти ветеранов в исполком Центрального района, где они должны будут сменить транспорт.

По дороге водитель включает известные песни победы. Женщины-блокадницы сразу подхватывают узнаваемые мелодии.


Около 11 утра автобус прибывает на площадь Победы.

«Сегодня я поговорил с президентом, вернее, это он поговорил со мной. Я и раньше был с ним на парадах, но вот возможность поговорить выпала впервые», — хвастается Александр Федорович. Фото: president.gov.by

Желающие ветераны поехали в парк Победы, где для них развернули армейскую палатку с угощениями.

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После торжественных слов и тостов за победу некоторые пускаются в пляс.


Александр Федорович с 94-летним соседом Сергеем Даниловичем Савенковым возвращаются домой.

Два ветерана кормят голубей возле дома. Из их подъезда выбегает молодой фельдшер скорой помощи, просит придержать двери и бежит в машину за необходимым оборудованием. Через несколько минут прибывает реанимобиль. «Вы к кому?» — спрашивают ветераны. «Не имеем права говорить». «Пока не к нам, и слава Богу!» — ветераны возвращаются к своему занятию.



Фотография была сделана в 1946 году. «Военных фотографий почти не осталось, журналисты все разобрали».


Александр Федорович ждет семичасового выпуска новостей. «Сейчас, может, покажут парад в Москве. Посмотрю, а потом, как обычно, засну под телевизор».

Фень Александр Федорович

Родился 1 декабря 1923 года в украинской семье крестьян. В 1942 году окончил 2-е Харьковское танковое училище (г. Самарканд).

Участвовал в Сталинградской битве, Курской битве, в боях на Правобережной Украине, в Белорусской стратегической наступательной операции «Багратион», освобождал Минск в 1944 году в должности начальника штаба танкового батальона в составе 31-й бригады 29-го танкового корпуса 5-й гвардейской танковой армии.

Воинские звания: лейтенант (1942), ст. лейтенант, капитан.

Награды: орден Александра Невского (21.02.1945), ордена Отечественной войны I и II (04.02.1944) степеней, три ордена Красной Звезды (06.09.1943), орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, медаль «За отвагу» (30.07.1943), медаль «За боевые заслуги», медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» (06.09.1945).

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Фень Александр Федорович - герой Великой Отечественной войны. Генерал и танкист. Александру Федоровичу 93 года, и каждое 9 Мая для него - праздник. Фотокорреспондент...

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