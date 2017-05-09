В подвале дворца Румянцевых и Паскевичей появился планетарий. Главная фишка нового дома вселенной — планетарий мобильный и сможет перемещаться по другим районным центрам Гомельской области.





Планетарий FullDome куплен в России. Он представляет собой систему, в которой проекция транслируется на весь купол, что позволяет обеспечить панорамный обзор для зрителей и создать «эффект погружения».













Пока в планетарии будут транслироваться пять фильмов продолжительностью около получаса на космическую тематику, однако со временем список сеансов расширят.

Стоимость билетов для взрослых составляет шесть рублей, для студентов и школьников — четыре рубля.



