10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямое авиасообщение планируется открыть между Минском и Ростовом-на-Дону, сообщил сегодня заместитель премьер-министра Михаил Русый после девятого заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Ростовской области России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня был поднят вопрос (и он пока остался нерешенным) авиасообщения между Минском и Ростовом. Мы полагаем, что в ближайшее время будет найдено решение", - отметил вице-премьер. По его словам, организация такого авиасообщения позволит активизировать бизнес-контакты Беларуси и Ростовской области, а также увеличит для белорусской стороны транзитную привлекательность региона России и позволит более активно использовать его туристические возможности.

Михаил Русый подчеркнул, что Беларусь и Ростовская область должны увеличить товарооборот минимум до $500 млн. Перспективы для активизации сотрудничества у Беларуси и Ростовской области есть в таких областях, как АПК, машиностроение, строительная отрасль, ИТ-сектор, здравоохранение. "К примеру, мы заинтересованы в привлечении к нам крупнейшего холдинга "Юг Руси", он уже поставляет 40% подсолнечного масла на наши рынки, но можно выйти на совместное с нашими предприятиями производство такой продукции, как мыло, парфюмерия", - сказал он.

Вице-премьер заявил, что Ростовская область для Беларуси является одним из важнейших перспективных торгово-экономических партнеров.

Очередное заседание рабочей группы пройдет во второй половине 2018 года.-0-