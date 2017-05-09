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Пионеры Беларуси задали вопросы сенаторам
10.05.2017 21:49 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Совете Республики Национального собрания Беларуси пионеры встретились с сенаторами, передает телеканал «МИР 24».
В рамках проекта «Открытый диалог» школьники со всей страны напрямую задавали парламентариям вопросы. Обсуждали развитие пионерского движения в стране и проблемы, которые волнуют молодежь. По словам самих политиков, такие встречи важны не только для детей, но и для самих сенаторов.
«Ребята должны знать, как идет принятие решений, как идет обсуждение, и, мало того, они должны обязательно участвовать. Если мы говорим о молодежной политике, как мы должны ее строить, если мы не знаем проблем изнутри», - поделилась заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Марианна Щеткина.
«Молодежь - это новый взгляд на мир, на вещи. И когда молодежь общается с людьми старшего поколения, мы можем на одну и ту же проблему посмотреть по-разному и найти разные пути решения», - рассказала пионерка Лиза Сенько.
К слову, в Беларуси больше шестидесяти пяти тысяч пионеров и эта встреча прошла накануне
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