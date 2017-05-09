Пионеры Беларуси задали вопросы сенаторам

В Совете Республики Национального собрания Беларуси пионеры встретились с сенаторами, передает телеканал «МИР 24».

В рамках проекта «Открытый диалог» школьники со всей страны напрямую задавали парламентариям вопросы. Обсуждали развитие пионерского движения в стране и проблемы, которые волнуют молодежь. По словам самих политиков, такие встречи важны не только для детей, но и для самих сенаторов.

«Ребята должны знать, как идет принятие решений, как идет обсуждение, и, мало того, они должны обязательно участвовать. Если мы говорим о молодежной политике, как мы должны ее строить, если мы не знаем проблем изнутри», - поделилась заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Марианна Щеткина.

«Молодежь - это новый взгляд на мир, на вещи. И когда молодежь общается с людьми старшего поколения, мы можем на одну и ту же проблему посмотреть по-разному и найти разные пути решения», - рассказала пионерка Лиза Сенько.