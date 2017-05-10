Суд рассмотрит иск за День Воли к Мингорисполкому

12 мая суд Московского района столицы рассмотрит иск от БХД к Мингорисполкому за День Воли, который разрешили в последний момент.

Иск к минской мэрии подал ответственный секретарь оргкомитета по созданию партии БХД Денис Садовский. В иске Садовский отмечает неправомерные действия Мингорисполкама при принятии решения о проведении акции на 25 марта.

Напомним, что власти города согласовали акцию, но дали ответ заявителям только веером 24 марта, чем нарушили законодательство. Кроме этого, мэрия дала согласие на акцию, изменив время ее проведения, место и ранее заявленный маршрут. Вечером 24 марта стало известно , что День Воли минские власти все же разрешили, подкорректировав при этом маршрут. Однако по словам мэра города любые акции, которые были запланированы нв 25 марта в Минске - несанкционированы, так как организаторы ранее отозвали свои подписи.

«Менгарвыканкам груба парушыў заканадаўства аб масавых мерапрыемствах, не даўшы своечасова – прынамсі за 5 дзён да Дня Волі – адказ. І гэта не магчыма ніяк патлумачыць інакш, як парушэнне. Паглядзім, як Менгарвыканкам у судзе паспрабуе з гэтага выйсці. Хоць мы і разумеем, што незалежных судоў няма, тым не менш, мы не павінны мірыцца з нахабным парушэннем закону тымі, хто павінен яго кантраляваць і выконваць», - отметил Садовский.

Напомним, что 25 марта власти организовали брутальный разгон мирной акции протеста в Минске . После акции число задержанных исчислялось сотнями, многие предстали перед судом , получив сутки и большие штрафы. Международная реакция на это не заставила себя ждать: правозащитники, а также США и Евросоюз осудили действия белорусских властей . Акция привлекла также внимание крупнейших западных СМИ.

Между тем Министерство иностранных дел Беларуси попыталось объяснить странам Запада, выразившим свою обеспокоенность событиями в стране, почему акцию на День Воли не только можно, но и нужно было разгонять.