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Суд рассмотрит иск за День Воли к Мингорисполкому
10.05.2017 19:02 — Новости Общества | БДГ
12 мая суд Московского района столицы рассмотрит иск от БХД к Мингорисполкому за День Воли, который разрешили в последний момент.
Иск к минской мэрии подал ответственный секретарь оргкомитета по созданию партии БХД Денис Садовский. В иске Садовский отмечает неправомерные действия Мингорисполкама при принятии решения о проведении акции на 25 марта.
Напомним, что власти города согласовали акцию, но дали ответ заявителям только веером 24 марта, чем нарушили законодательство. Кроме этого, мэрия дала согласие на акцию, изменив время ее проведения, место и ранее заявленный маршрут. Вечером 24 марта
«Менгарвыканкам груба парушыў заканадаўства аб масавых мерапрыемствах, не даўшы своечасова – прынамсі за 5 дзён да Дня Волі – адказ. І гэта не магчыма ніяк патлумачыць інакш, як парушэнне. Паглядзім, як Менгарвыканкам у судзе паспрабуе з гэтага выйсці. Хоць мы і разумеем, што незалежных судоў няма, тым не менш, мы не павінны мірыцца з нахабным парушэннем закону тымі, хто павінен яго кантраляваць і выконваць», - отметил Садовский.
Напомним, что 25 марта власти организовали
Между тем Министерство иностранных дел Беларуси
Позднее Министерство юстиции
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12 мая суд Московского района столицы рассмотрит иск от БХД к Мингорисполкому за День Воли, который разрешили в последний момент.
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