Общение напрямую

В минувшую субботу состоялась прямая телефонная линия министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Андрея Равкова с населением.

Еженедельные прямые телефонные линии, которые постоянно проводятся в нашей республике, стали хорошим способом обратной связи для населения и власти. Телефонное общение позволяет людям без лишних проблем, записей и встреч донести свой вопрос либо проблему до должностных лиц различных уровней власти, найти помощь в сложной ситуации.

Свои жалобы, предложения и просьбы к главе военного ведомства жители республики озвучивали в течение трех часов. Все обратившиеся получили компетентные разъяснения в рамках действующего законодательства.

Наиболее часто в ходе этой прямой телефонной линии министра обороны Республики Беларусь гражданами поднимались вопросы, касающиеся прохождения военной службы.

Например, молодого специалиста из Бреста интересовала возможность добровольного поступления на военную службу по контракту. Нюанс заключался в том, что девушка в данный момент после окончания учебного заведения проходит отработку по распределению. Ей объяснили, что в соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе» устанавливается приоритет воинской службы перед другими видами государственной службы и трудовой деятельностью, который выражается в прекращении гражданами работы, учебы и иной деятельности при призыве или добровольном поступлении на военную службу, призыве на службу в резерве, на сборы, а также в повышенном уровне социальной защищенности граждан, проходящих военную службу, службу в резерве.

Старший лейтенант из Новогрудка обратился к главе военного ведомства с вопросом о переводе его из одной воинской части в другую.

Согласно главе 8 Положения о порядке прохождения военной службы, военнослужащий может быть назначен на должность в другую воинскую часть, в том числе находящуюся в другой местности (за исключением случаев, перечисленных в пункте 56 настоящего Положения), по основаниям и в порядке, которые предусмотрены настоящим Положением, а также в связи с зачислением в очной форме получения образования в военное учебное заведение либо отчислением из него.

Назначение военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, на должность в воинскую часть, находящуюся в иной местности, производится при наличии семейных обстоятельств:

невозможности проживания члена его семьи по медицинским показаниям в местности, в которой находится воинская часть, при наличии заключения врачебно-консультационной (медико-реабилитационной экспертной) комиссии о нуждаемости в длительном (более 12 месяцев) лечении и наблюдении в специализированной организации здравоохранения;

отсутствии в местности, в которой он будет проходить военную службу, специального дошкольного учреждения, учебного заведения, в которых в соответствии с заключением медико-психолого-педагогической комиссии нуждается в обучении (воспитании) член семьи этого военнослужащего;

необходимости постоянного ухода за отцом, матерью, женой (мужем), родными братом или сестрой, дедом, бабкой или усыновителями, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением врачебно-консультационной (медико-реабилитационной экспертной) комиссии в постороннем постоянном уходе, при отсутствии других лиц, обязанных в соответствии с законодательством содержать указанных граждан;

необходимости ухода за ребенком, не достигшим 18‑летнего возраста, которого военнослужащий воспитывает без матери (отца) в связи с ее (его) смертью, лишением родительских прав, а также в случаях, когда мать (отец) не может осуществлять уход за ребенком в связи с инвалидностью первой группы либо болезнью, препятствующей осуществлению ухода за ребенком, в соответствии с заключением врачебно-консультационной (медико-реабилитационной экспертной) комиссии.

Майор запаса из Борисова обратился с вопросом о возможности повторного приема на военную службу по контракту. Как выяснилось, офицер был уволен из рядов Вооруженных Сил по подпункту 211.6 Положения о порядке прохождения военной службы в связи с совершением проступка, предусмотренного контрактом о прохождении военной службы в качестве основания для его досрочного расторжения или прекращения его действия.

Ответ на это обращение был дан отрицательный, так как в соответствии с действующим законодательством военнослужащие запаса, уволенные с военной службы в связи с совершением проступка, предусмотренного контрактом о прохождении военной службы, являющегося основанием для досрочного расторжения контракта или прекращения его действия, а также в связи с систематическим (более двух раз в течение года) невыполнением военнослужащим условий контракта и по другим причинам, предусмотренным Законом Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе», не могут быть приняты на военную службу по контракту.

Военного пенсионера из Бреста интересовали вопросы пенсионного обеспечения. А жителя нашей столицы — некоторые нюансы порядка реализации Министерством обороны излишествующего имущества. Еще одного минчанина обеспокоил вопрос оздоровления членов семей военнослужащих. Поступали также вопросы от ветеранов Великой Отечественной войны. Некоторые из них решались на месте, другие требовали дополнительных уточнений и разбирательств. Но отметим главное: все просьбы и пожелания были услышаны и взяты на контроль.

Напоминаем: по вопросам, требующим более тщательного рассмотрения главой военного ведомства, можно записаться на прием. Традиционно личный прием министром обороны проходит в Центральном Доме офицеров в первую среду месяца. Предварительная запись по телефонам в Минске 297-11-19 и 297-12-12 или по письменному заявлению.

Граждане могут также адресовать свой вопрос главе военного ведомства или специалистам структурных подразделений Министерства обороны по электронной почте modmail@mod.mil.by или посредством электронного обращения на интернет-портале Министерства обороны www.mil.by/ru/el_reception/.

Подполковник Елена Затирка, «Ваяр»