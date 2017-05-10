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Великий праздник нашего Героя
10.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
В День Победы министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков и помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах — начальник главного управления идеологической работы министерства обороны генерал-майор Александр Гура лично поздравили с этим великим праздником Героя Советского Союза полковника в отставке Ивана Кустова.
Глава военного ведомства поблагодарил Ивана Ильича за неоценимый вклад в Победу над немецко-фашистскими захватчиками. А фронтовик-Герой, в свою очередь, выразил министру обороны признательность за внимание и поддержку, которую оказывают ветеранам люди в погонах.
В завершение уважаемые гости фронтовика вручили Ивану Ильичу Кустову ценные подарки, искренне пожелали ему здоровья и долголетия.
Денис Малышиц, «Ваяр», фото автора
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В День Победы министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков и помощник министра...
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