Великий праздник нашего Героя

В День Победы министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков и помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах — начальник главного управления идеологической работы министерства обороны генерал-майор Александр Гура лично поздравили с этим великим праздником Героя Советского Союза полковника в отставке Ивана Кустова.





Глава военного ведомства поблагодарил Ивана Ильича за неоценимый вклад в Победу над немецко-фашистскими захватчиками. А фронтовик-Герой, в свою очередь, выразил министру обороны признательность за внимание и поддержку, которую оказывают ветеранам люди в погонах.

В завершение уважаемые гости фронтовика вручили Ивану Ильичу Кустову ценные подарки, искренне пожелали ему здоровья и долголетия.

Денис Малышиц, «Ваяр», фото автора